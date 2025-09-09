Alessandra Amoroso finalmente annuncia la nascita della figlia Penelope: le prime foto dopo il parto e le dolci parole

La 39enne, vincitrice di Amici 8 nel 2009, è diventata mamma per la prima volta

Lo scorso 6 settembre è nata Penelope Maria, detta Penny, frutto dell’amore col compagno

Adesso l’annuncio ufficiale e le prime immagini

Alessandra Amoroso ha annunciato la nascita di sua figlia Penelope.

A distanza di tre giorni dall’effettiva data del parto – la piccola è venuta al mondo lo scorso 6 settembre – e dopo la diffusione di diverse voci proprio riguardo l’arrivo della cicogna, la cantante ha deciso di rompere il silenzio.

Nella serata di martedì 9 settembre 2025, ha pubblicato alcuni scatti su Instagram in cui appare la bimba.

In uno scatto si vede la 39enne pugliese che accarezza la piccola nella culla. In un’altra foto è il compagno Valerio Pastore che culla la neonata.

Alessandra Amoroso, 39 anni, insieme alla figlia Penelope Maria appena nato: il primo scatto insieme alla piccola

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025”, ha scritto Ale nella didascalia.

“Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza”, ha aggiunto.

“Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto”, ha continuato.

Il compagno di Alessandra, Valerio Pastore, con la bimba

“Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”, ha concluso.

La vincitrice e Valerio Pastore, tecnico del suono, sono una coppia dal 2023. Subito dopo aver annunciato la gravidanza, Alessandra aveva rivelato di aver deciso di chiamare la figlia Penelope, con il diminutivo di Penny.