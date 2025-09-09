Cecilia Rodriguez ha già preparato i primi look per la figlia Clara Isabel che nascerà a breve: ''Sono emozionata''. Guarda

“Non ho seguito il consiglio di tante che mi dicevano: non ti ridurre all’ultimo momento”

Fa vedere parte del guardaroba pensato per la neonata, doudou compresi

Cecilia Rodriguez sta facendo ordine in casa: tra circa un mese arriverà la sua bimba. La 35enne ha già preparato i primi look per la figlia Clara Isabel che nascerà a breve. Li mostra nelle sue Storie ed esclama: ''Sono emozionata!’’.

“Non sono stata brava, non ho seguito il consiglio di tante che mi dicevano: non ti ridurre all’ultimo momento. Anche se, in realtà, mi sono portata avanti in questi ultimi 2 mesi. Ho fatto una bellissima selezione e ho diviso tutti i miei vestiti. Ho regalato delle cose a delle persone che avevano bisogno, altre a delle persone a cui voglio bene. Molti altri li ho divisi per dargli una seconda vita e venderli… Il grosso, però, non finisce mai, ma ci siamo quasi…”, racconta, parlando dei suoi abiti.

Manca circa un mese al parto

“Oggi ho fatto un ordine incredibile, perché mi tocca mettere a posto anche la mia cabina armadio. Stiamo svuotando la stanzetta, quella che sarà di Clara Isabel, che era un magazzino. La chiamiamo la stanza dei desideri. La prossima settimana dovrebbero arrivare gli arredi di Nanan, quindi oggi ho deciso di selezionare i vestiti, portarli a lavare. Ho selezionato anche quelli da portare in ospedale”, aggiunge. Svela così alcuni look pensati per la figlia.

La 35enne non vede l'ora di conoscere il volto della sua bimba

“Penso di aver trovato, se fa freschino tra un mese, questo", dice. Mostra la tutina che le ha regalato un’amica, tutta rosa. “E’ deliziosa, potrebbe essere il suo outfit per uscire”, dice. “Se fa meno freschino mi piacerebbe mettesse questa”, prosegue la modella e influencer. Fa vedere un pagliaccetto in filo corto con cappellino a fiori abbinato e copertina.

Chechu mostra poi un’altra copertina pink. “Ringrazio tutti, con tutte le coccole che mi avete fatto, mi avete dimostrato tanto amore, sono grata. Sono emozionata, aspetto questo da una vita, ma è accaduto, poi, nel momento giusto”, spiega.

E' deliziata e intenerita da tutti i capi per la neonata che arriverà

Per la bimba ha anche pensato ai Doudou, quelli che vengono messi in culla col neonato. “Così prendono il suo odore e li porto a casa per farli annusare e farla conoscere ai nostri cagnolini. Io non ho paura, i miei cani li ho educati molto bene, sono super protettivi, sono tranquilla. Non vedo l’ora!”, conclude.