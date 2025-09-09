''Potrei essere tremendamente crudele, cattiva e farle male'': Alba Parietti replica a Lucrezia Lante della Rovere, aspetta scuse da Balivo

La 64enne ha rotto il silenzio dopo la frase pronunciata ieri dall’attrice

Alba Parietti ha risposto per le rime a Lucrezia Lante Della Rovere, affermando di aspettarsi delle scuse da parte della figlia di Marina Ripa di Meana, ma anche della conduttrice Caterina Balivo.

Ma vediamo cos’è successo: nella puntata di lunedì 8 settembre de ‘La Volta Buona’, il programma di Rai1 della Balivo tornato in onda dopo la pausa estiva, è stata ospite proprio la Lante Della Rovere.

Questa parlando della sua vita sentimentale ha detto: “Mica sono Alba Parietti che mi innamoro… quella si innamora ogni cinque minuti”.

Così poco fa, a distanza di circa 24 ore, è arrivata la replica della stessa Parietti, che solo il mese scorso ha confermato ufficialmente che è finita la relazione con il suo ultimo compagno Fabio Adami, manager romano di cui si era detta in passato follemente innamorata.

In un video condiviso su Instagram, Alba ha affermato: “Mi ritrovo a commentare una frase di Lucrezia (Lante Della Rovere, ndr), che tra l’altro è una persona carina che io conosco e con la quale ho un rapporto affettuoso anche se non siamo esattamente delle amiche, ma ci conosciamo da tanti anni, detta ieri durante il programma della Balivo”.

“Pare che lei abbia detto: ‘Io sono una persona seria, profonda, eccetera eccetera, che non si innamora ogni cinque minuti come Alba Parietti’”, ha aggiunto.

“Allora, io per fortuna non do questi giudizi così leggeri e superficiali sulla vita degli altri, anche perché Lucrezia dovrebbe sapere che altrimenti, se io avessi la stessa leggerezza e la stessa stupidità che c’è in questa frase, potrei essere tremendamente crudele, cattiva e anche toccare delle corde che sicuramente le farebbero male”, ha continuato.

“Ma non mi metto in queste condizioni perché la vita degli altri non va mai giudicata, non si conosce, non si capisce, le circostanze sono sempre questioni personali”, ha proseguito.

“Sono situazioni che provocano dolori, lutti e che sono cose importanti, io ho 64 anni, quindi è chiaro che di storie ne ho avute, ma i miei rapporti lunghi che sono durati alcuni per decenni… sono state 4 o 5 le mie storie importanti nel corso di una vita”, ha sottolineato.

“Sono una che sa stare da sola, ci sono stata per oltre 6 anni prima di fidanzarmi con il mio ultimo compagno (Fabio Adami, ndr). Ho una forma di grande rispetto per le donne che sanno stare da sole. Ma non mi devo giustificare, semplicemente perché si tratta della mia vita”, ha fatto sapere.

E ancora: “Se vengono fatte delle affermazioni così gratuite, in un momento così delicato per altro, in cui io cerco di proteggere, di tutelare le persone che sono state vicino a me, da parte di una persona completamente estranea ai fatti e alle circostanze, che si permette di raccontare in una trasmissione davanti a milioni di telespettatori, che io sono una che si innamora ogni cinque minuti quando in realtà i miei rapporti veri e profondi sono stati pochissimi importanti, sinceramente mi ha dato molto fastidio”.

Quindi Alba ha concluso affermando di attendersi le scuse non solo della Lante Della Rovere, ma anche della stessa Balivo.

“Mi aspetto anche da parte di Caterina, oltre che da parte di Lucrezia, delle scuse. Perché i sentimenti, e dovrebbero saperlo entrambe, e soprattutto dovrebbe saperlo Lucrezia perché c’è passata e ha passato, come lei stessa ha raccontato, anche delle grosse sofferenze, sono una grossa sofferenza. Vanno trattate con delicatezza soprattutto quando si parla della vita di altri che non si conosce affatto”, ha chiosato.