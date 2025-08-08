Il video social, condiviso da Salento News, diventa virale: Valerio Pastore le dà l’anello

I due tra pochissimo diventeranno genitori di Penelope Maria: tutto va in scena nella sua Lecce

Chiude nella sua Lecce. La cantante 38enne lo fa con una sorpresa a lei riservata che la lascia, letteralmente, a bocca aperta. Alessandra Amoroso, incinta, riceve la proposta di nozze a sorpresa durante l'ultima data del suo tour. Valerio Pastore, il compagno con cui vive un’appagante relazione dal 2023, le dà l’anello: la salentina viene travolta dalle emozioni. Lacrime di commozione scorrono sul suo volto. Salento News pubblica un breve video in cui mostra la reazione dell’artista ex Amici.

Alessandra Amoroso, incinta, riceve la proposta di nozze a sorpresa durante l'ultima data del suo tour: lacrime di commozione, la sua reazione

Alessandra con indosso un abito bianco aderente monospalla, look che mette in risalto le sue forme da mamma, si esibisce sul palco delle Cave del Duca. Canta portando in grembo Penelope Maria, che nascerà tra circa un mese, frutto dell’amore col tecnico del suono nato nel 1994 a Eboli e che sta per compiere 32 anni. E’ del segno del Leone, proprio come lei, che il 12 spegnerà 39 candeline.

Valerio Pastore le dà l’anello

La 38enne dice di sì: i due si baciano

La folla intona le sue canzoni. L’atmosfera è magica. La Amoroso però, non sa ancora quel che accadrà a fine concerto dietro le quinte. Pastore le si avvicina, le dona un mazzo di fiori. Parla con lei, sussurrandole parole dolci. Poi si inginocchia e tira fuori dalla tasca dei bermuda l’anello. Lei, in lacrime, dice di sì. La proposta di nozze è la ciliegina sulla torta, condita dal lungo e stretto abbraccio finale della coppia.

Lui le infila il solitario all'anulare

“Questa volta… la proposta è per lei. Al termine di un concerto già carico di emozioni, nella sua Lecce, davanti alla sua gente… Alessandra Amoroso ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno. Un momento intimo, magico, che ha reso questa serata ancora più indimenticabile. La musica, l’amore… e una nuova promessa per il futuro. Video social di G. Schipa”, scrive il quotidiano di informazione sul proprio account.