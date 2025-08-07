''Mia nonna Maddalena aveva gambe bellissime e una pelle soda'': Lorella Cuccarini compie 60 anni e parla dei suoi ''geni benedetti''

Manca pochissimo al compleanno a cifra tonda, spegnerà le candeline il 10 agosto

Spegnerà le candeline del compleanno a cifra torna domenica 10 agosto, manca pochissimo. Lorella Cuccarini sembra sempre la stessa, quella definita “la più amata dagli italiani”. Al Corriere della Sera, alla soglia dei 60 anni, parla dei suoi “geni benedetti”, quelli che le consentono di avere una forma invidiabile e un corpo perfetto. “Mia nonna Maddalena aveva gambe bellissime e una pelle soda”, racconta al quotidiano.

Sul giorno del compleanno la professoressa di canto di Amici, talent dove tornerà anche nella nuova stagione, dice: “Sarà esattamente come gli altri, con in più una torta di compleanno. Da quando ero bambina non ho mai festeggiato chissà come, perché in piena estate non c’era nessuno. Solo io, mamma, mia sorella e mio fratello. Ma andava benissimo così”.

La Cuccarini si sente molto più giovane di quanto racconta l’anagrafe: “Fisicamente non più di 50, di spirito anche 30. Certo se mi guardo indietro e vedo tutto quello che ho realizzato mi rendo conto che sono stati intensi. Però ho ancora voglia di fare e di vivere, ormai i 60 sono i 45 di una volta”.

La giornalista le parla dei “geni benedetti”, lei replica: “Mia nonna Maddalena aveva gambe bellissime e una pelle soda, con tutto che viveva in campagna”. E’ stata aiutata anche dalla disciplina, propria della danza: “Che non significa soffrire, eh. Mangio bene, mi alleno, anche se meno di prima, sono umana, qualche acciacchetto si sente”. Nessuna rinuncia drammatica: “Nemmeno troppe. Giorni fa in Sardegna un bel fritto di calamari e gamberi me lo sono sparato”.

Da anni Heather Parisi le si scaglia contro, a tal proposito, quando le viene domandato cosa abbia fatto mai alla collega, Lorella risponde: “Assolutamente niente. Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me”.