''Barbara d'Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle!'': Milly Carlucci annuncia ufficialmente che la collega è nel cast della nuova edizione del talent di Rai1

Dopo giorni di rumor e gossip, è la padrona di casa a svelare il mistero. “Barbara d’Urso ha detto di sì a Ballando con le Stelle”, annuncia ufficialmente Milly Carlucci. La collega è nel cast della nuova edizione del talent di Rai1. La presentatrice 68enne ha deciso di tornare in tv affrontando la sfida del dancing show. Nella scorsa edizione era stata ‘ballerina per una notte’, da sabato 27 settembre, quando lo show prenderà il via, sarà tutto diverso per lei. Dovrà sottoporsi al severo voto dei giudici: non sarà facile, soprattutto con Selvaggia Lucarelli, con cui non corre buon sangue, pronta sicuramente a pungerla…

Per la d’Urso non arriva il classico video social in cui è lei, protagonista, a svelare la partecipazione a Ballando 2025. Nel breve filmato, condiviso dall’account social del programma, si vede Milly Al telefono. “Sì, sì, sì, ci alleniamo tutti i giorni - dice alla sua interlocutrice - Indubbiamente è un po’ faticoso, però ti divertirai tantissimo. Poi vedrai, col ballerino sarà una grande avventura. Molto faticosa, ma molto divertente”.

“Dai, allora ci vediamo all’Auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove, va bene? Un bacione grandissimo, ciao, ciao, ciao”, conclude la Carlucci. Poi, guardando fissa in camera, annuncia il colpo da maestro, quello che, sicuramente, porterà ancora più su lo share della trasmissione: “Barbara d’Urso ha detto di sì a Ballando con le Stelle”.

Fanno già parte del cast, oltre a Carmelita, pure Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini.