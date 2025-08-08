Fedez e la nuova fidanzata Giulia Honegger sono ormai inseparabili: insieme in aereo privato per andare a Monaco, guarda

Volano dalla Sardegna a Monte Carlo, poi nella mega suite extra lusso nel Principato

Non solo non si nascondono più, ma sono ormai inseparabili. Fedez e la nuova fidanzata Giulia Honegger dalla Sardegna volano insieme in aereo privato a Monaco. La giovane stilista milanese accompagna il rapper, protagonista di una serata evento al Twiga di Monte Carlo.

Federico Lucia porta la nuova fidanzata sempre con sé, insieme a tutto il suo staff. La coppia, arrivata nel Principato, occupa una mega suite di un hotel extra lusso. Il 35enne la fa vedere ed esclama: “Che bello!”. La stanza è dotata anche di una terrazza con vista mozzafiato. La Honegger fuori guarda il panorama, poi si accomoda in poltrona.

La serata si annuncia ricca, con l’esibizione di Fedez. Giulia si mette in tiro: indossa un lungo abito nero che le lascia le spalle e la schiena scoperti. Lui è molto meno chic, con la sua t-shirt su cui si legge: "Pensavo fosse amore, invece era una escort” e sotto bermuda.

La coppia si fa immortalare appena scena dalla grande auto che li ha portati nel famoso locale. Fedez condivide tutto nelle sue IG Stories.