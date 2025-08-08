Michelle Hunziker a 31 anni dalla nota pubblicità col suo 'lato B' torna a posare con le 'ciapet' in primo piano: il set fotografico mentre le truccano i glutei, guarda

La showgirl dice di sì nuovamente a una campagna pubblicitaria di intimo

Aveva quasi 18 anni quando il suo popò diventò famosissimo e l’aiutò a sfondare nel mondo dello showbiz

Michelle Hunziker a 48 anni si regala nuovamente una campagna pubblicitaria di intimo. Si lascia fotografare, con reggiseno e slip neri, tutto in sensuale pizzo, per Triumph. La showgirl a 31 anni dalla nota pubblicità col suo 'lato B' torna a posare con le 'ciapet' in primo piano. Nelle sue storie si fa vedere sul set mentre le truccano i glutei. Ironica, esclama: “Dal ’94 al 2025…!”.

Michelle Hunziker a 31 anni dalla nota pubblicità col suo 'lato B' torna a posare con le 'ciapet' in primo piano: il set fotografico mentre le truccano i glutei

Aveva meno di 18 anni quando il suo perfetto fondoschiena diventò famosissimo grazie ai manifesti in tutta Italia del brand Roberta, in cui era di schiena e indossava un paio di slip. Quella pubblicità rese Michelle celebre e l’aiutò, grazie alla popolarità che ne scaturì, a sfondare nel mondo dello showbiz.

Considerata ‘bionica’ da molti, la Hunziker, a distanza di più di un quarto di secolo, è rimasta splendida, inossidabile, grazie al suo incredibile dna, ma pure a una dieta sana e ad allenamenti mirati. Il suo fisico non ha subito mutamenti: è tonica e col popò che non subisce la forza di gravità, anzi.

In lingerie Michelle mostra tutta la sua eleganza, senza mai sforare nella volgarità. Tutto grazie anche al sorriso, che non l’abbandona mai. Ora, poi, felicemente appagata dalla relazione con Nino Tronchetti Provera e dalla serenità in famiglia delle sue figlie e del nipotino, è raggiante.