Le famiglie allargate fanno bene al cuore e soprattutto avverano i sogni dei bimbi, spesso lontani dai problemi che hanno portato i loro genitori a prendere strade separate nella vita. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati raggiunti in vacanza dall'ex di lui Ariadna Romero. In Puglia tutti godono giorni spensierati da, appunto, famiglia allargata coi bambini. L’italo-persiana 32enne nelle sue IG Stories condivide una foto che immortala lei, il compagno 35enne e la cubana 38enne insieme a Leonardo, primogenito che l’ex velino ha avuto dalla modella e attrice. L’influencer e conduttrice parla di “desiderio realizzato”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli raggiunti in vacanza dall'ex di lui Ariadna Romero: in Puglia da famiglia allargata coi bambini, ''desiderio realizzato''

“Il desiderio espresso al compleanno di Leo si è realizzato”, scrivono Giulia e Pierpaolo. Il bambino il 18 luglio scorso ha compiuto 8 anni: aveva fatto capire che sarebbe stato molto contento se tutti si fossero finalmente riuniti e così è stato.

Pretelli il 10 gennaio scorso è diventato padre di Kian, un altro maschietto avuto dalla sua Giulia. Ha sempre cercato di coinvolgere Leo nel suo ménage quotidiano. Il ragazzino vive a Miami con Ariadna, che è legata sentimentalmente al Julio Iglesias Jr., 52 anni. La loro relazione è diventata ufficiale l’11 maggio 2023. Il rapporto dovrebbe procedere a gonfie vele, anche se è dallo scorso 7 giugno che non pubblica più foto di coppia insieme all’artista.