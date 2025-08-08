La chirurga dei vip Genny Urtis, ex Giacomo, mostra le ferite riportate dopo il bruttissimo incidente con l'auto in Sardegna: ''Fate attenzione''

La 47enne appena arrivata in Costa Smeralda aveva distrutto la sua Audi nuova fiammante

Nelle sue Storie aveva mostrato l’auto: “Guardate cosa ho combinato”

Lo aveva raccontato immediatamente dopo, tre giorni fa nelle sue IG Stories. Genny Urtis, ex Giacomo, mostra le ferite riportate dopo il bruttissimo incidente con l'auto in Sardegna. Nello scontro avvenuto, la chirurga dei vip aveva letteralmente distrutto la sua Audi nuova di zecca. “Guardate cosa ho combinato”, aveva commentato agitata. Ora in un nuovo video sottolinea: “Fate attenzione”.

“Appena arrivata in Sardegna guardate che cosa ho combinato. L’Audi nuova nuova più tutte le macchine che ho coinvolto… Questo è il mio arrivo in Sardegna”, aveva detto la 47enne.

A qualche giorno di distanza Genny aggiorna sulle sue condizioni di salute. E’ un’esperienza “che mi ha molto colpito”. “Recentemente ho avuto un bruttissimo incidente mentre viaggiavo in Sardegna sulla strada che porta dall'aeroporto di Olbia a Porto Cervo. E’ stato veramente un momento per me super spaventoso. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e io stesso ho riportato solo alcune escoriazioni. Questo mi ha fatto molto riflettere su quanto sia importante guidare in maniera responsabile”, spiega Urtis.

“Voglio ribadire quanto sia cruciale non tenere il cellulare in mano, utilizzare sempre la cintura di sicurezza e mantenere sempre l'attenzione sulla strada. Queste piccole accortezze possono davvero fare la differenza e aiutarci ad evitare incidenti o, nel caso in cui accadono, a limitarne le conseguenze, come è successo a me”, aggiunge il medico.

“Quindi vorrei ringraziare tutti voi per i messaggi che mi avete mandato, che sono stati veramente centinaia, sui social e su WhatsApp, e non sono riuscito a rispondere a tutti, ma il vostro interesse e il vostro calore significano tantissimo per me. Grazie di cuore”, conclude.