La figlia di Antonella Clerici a 16 anni è più alta di lei: le immagini in vacanza insieme in Francia non mentono, guarda

Nel giorno del compleanno, lo scorso 21 febbraio, la 61enne le aveva dedicato parole importanti

'Vicine vicine' al parco divertimenti. Antonella Clerici condivide sia in un post che nelle Storie una foto con Maelle. “Io e te a Disneyland Paris”, scrive entusiasta. La figlia della conduttrice Rai a soli 16 anni è già più alta di lei, dell’adorata mamma. Le immagini della vacanza non mentono.

Antonella si gode la sua ragazza in questa estate di libertà. Nel giorno del compleanno, lo scorso 21 febbraio, la 61enne le aveva dedicato parole importanti alla ragazza del suo cuore. "Sembra ieri e sono già passati 16 anni - aveva scritto - Oggi sei una giovane donna. Sono fiera di quello che sei diventata. Tosta, ostinata, sicura e fragile, dura e morbida come la panna. Le contraddizioni della tua età. Come dice la nostra canzone dancing queen… balla da regina e goditi la vita!".

La Clerici ha sempre dato molta importanza all’educazione di Maelle, avuta dall’ex Eddy Martens. In passato a E’ sempre Mezzogiorno di lei aveva anche detto: “Sulla scuola con mia figlia intervengo molto. Sono molto rigida, lei lo sa. Il mio mantra è ‘la cultura è libertà’. Questo è vero soprattutto per una donna. Non ti potranno mai prendere in giro se tu culturalmente sei preparata a tutto, se non sbagli i verbi quando parli, se sai leggere un contratto. Studiare non è un optional. Dico a mia figlia che ha quello a cui pensare e deve farlo bene”. L’adolescente la segue e soprattutto l’ascolta. E cresce in fretta, a giudicare anche dalla sua altezza…