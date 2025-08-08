Rocìo Munoz Morales torna a Roma nel bel mezzo del clamore per il caso del presunto tradimento di Raoul Bova: con lei c'è sempre la mamma Maria Pilar, foto

L’attrice spagnola 37enne si mostra serena insieme all’adorato genitore

Accanto alla donna ritrova la serenità: è finita sotto i riflettori suo malgrado a causa dell’ex

Vengono sorprese dai paparazzi in strada insieme, unite più che mai, mentre vanno dalla parrucchiera Monica Marchetti, nel quartiere periferico del Tuscolano nella Capitale. L’hair stylist è molto richiesta da chi lavora nel cinema e nella moda. Rocìo Munoz Morales torna a Roma, dopo l'intermezzo del festival in Calabria, nel bel mezzo del clamore per il caso del presunto tradimento di Raoul Bova: con lei c'è sempre la mamma Maria Pilar.

Davanti ai fotografi l’attrice e conduttrice 37enne si mostra serena: è al centro dei riflettori suo malgrado a causa delle vicende dell’ex e degli audio inviati a una giovane ex tentatrice dal 53enne da cui ha avuto Luna e Alma, 10 e 7 anni, resi pubblici e diventati persino oggetto di scherno. Hanno scatenano una vera bufera mediatica.

Rocìo, stando al Corriere della Sera, avrebbe richiesto tramite il suo legale, Antonio Conte, l’affidamento esclusivo delle due bambine. Gli avvocati di Bova, l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace e David Leggi, hanno replicato duramente.

“Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo atteso come le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile - avrebbero sottolineato - D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Munoz Morales, di essere un buon padre. E’ una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie”.

La battaglia, sicuramente, proseguirà nell’aula di un tribunale. Intanto lei si affida alle cure della madre, la donna che l’ha messa al mondo e che cerca di tamponare le ferite che sicuramente si porta dentro. Raoul, sempre tramite l’avvocato, avrebbe sottolineato che lui e lei non erano più una coppia da due anni. Lei, invece, ha negato, anche se già prima dello scandalo le voci di rottura erano vorticose nell’aria.