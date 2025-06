Alessandra Amoroso al settimo mese di gravidanza sempre piena di energia: scatenata sul palco col pancione, guarda

La cantante 38enne aspetta il suo primo bebè, Penelope, dal compagno 31enne Valerio Pastore

Il 12 agosto spegnerà le candeline, poi a settembre sarà finalmente mamma

Alessandra Amoroso in pieno tour non si lascia stancare dalla cicogna in volo. Al settimo mese di gravidanza è sempre piena di energie. Sul palco, davanti ai fan, è scatenata col pancione. Ed è anche molto sexy con le sue forme da mamma mostrate con l’abito in pizzo ‘vedo non vedo’. La cantante 38enne aspetta il suo primo bebè, Penelope, che chiama amabilmente Penny, dal compagno 31enne Valerio Pastore.

Lo aveva detto anche in tv, a Verissimo, a metà maggio scorso: “Sono molto felice, mi sento bene fisicamente. Sto vivendo come se avessi un superpotere e tutti mi coccolano. Tra poco inizierà il tour e ci sarà anche la piccolina nella pancia perché gli spettacoli sono stati programmati molto prima che scoprissi di essere incinta”. Alessandra incinta sente dentro di sé un forza infinita. Il 12 agosto spegnerà le candeline, poi a settembre sarà finalmente mamma.

Sceglie un abito trasparente che mette ancor più in evidenza le sue forme

Balla, intona le sue canzoni. Non si ferma un istante. L’artista salentina si prende pure la cover di Tv Sorrisi e Canzoni. Al settimanale dice: “Ho accolto e accettato chi sono, ho smesso di essere in lotta con me stessa. La guerra si vince solo con l'amore e io ho vinto amandomi”. E sull’essere madre precisa: “Sono felice di diventare mamma a 39 anni, Penny arriva al momento giusto: oggi mi sento una donna più matura e consapevole, più centrata e focalizzata. Sarò una mamma attenta e anche divertente, brava ad ascoltare e con la quale potersi confidare”.