''I tribunali chiedono che Mauro si sottoponga a trattamento psicologico per riconnettersi con le sue figlie'': Wanda Nara, nuove affermazioni contro Icardi in tv

Wanda Nara rilascia una lunga intervista nella trasmissione "Infama" in onda su América Tv. L’argentina fa nuove affermazioni contro Icardi. Il motivo del contendere è il ricongiungimento del calciatore con le bimbe avute dalla showgirl, Francesca, nata il 19 gennaio 2015, e Isabella, venuta al mondo il 27 ottobre 2016. “I tribunali chiedono che Mauro si sottoponga a trattamento psicologico per riconnettersi con le sue figlie”, afferma la 38enne.

Nei giorni scorsi è andato in scena l’ennesimo scontro tra gli ex, a causa di una crisi di pianto, così sembrerebbe, di Isabella. Wanda ha insultato sui social l’attuale compagna del giocatore, Eugenia China Suarez. Per lei è la donna che ostacola l’incontro tra Maurito e le bambine. Il 32enne ha replicato e tra accuse e recriminazioni è stato il caos.

Wanda chiarisce in tv. “Questa questione mi sfugge e mi sembra un livello estremo di violenza e non la capisco da nessuna delle due parti. Pur conoscendo la compagna di Mauro e avendo un legame, trovo strano che una donna possa sostenere un uomo in tutta questa follia”, sottolinea. E aggiunge: “Che lei viva la sua vita, non mi intrometterò. E’ lui il responsabile. Ho reagito in questo modo solo per quello che mi ha detto mia figlia e perché è stato lui a farla piangere, niente di più”.

La Nara dice di aver accolto positivamente la richiesta dei giudici sudamericani: hanno imposto sia a lei che Icardi di sottoporsi a trattamenti psicologici: “La verità è che non mi sento in colpa perché il tribunale mi ha ordinato di sottopormi a un trattamento psicologico e lo sto facendo da diversi mesi. Chiedo solo che anche lui ne inizi uno. Lì chiariremmo molte situazioni anormali che stiamo vedendo”.

Parlando di Icardi Wanda poi perentoria precisa: “Insisto sul fatto che ha bisogno di sottoporsi a un trattamento psicologico, come richiesto dai tribunali, affinché possa riconnettersi con le sue figlie in modo sano e completo. Da tempo sostengo che ha bisogno di una terapia e ora non lo dico solo io, lo chiedono anche i tribunali”.

La donna infine conclude: “Lavorerò tutta la vita affinché lui possa stare con le sue figlie come vogliono loro. Voglio dire, rispondo alle loro richieste, qualunque cosa desiderino”. Desidera però che le figlie trovino equilibrio.