La 63enne crolla davanti alla sua secondogenita di 28 anni: per lei anche il messaggio degli altri due

E’ mamma pure di Caterina, classe 1995, e Romano, nato nel 2003, calciatore professionista della Lazio

Lei, il vero jolly di questa edizione del reality show, non riesce a trattenere l’emozione. Alessandra Mussolini è in lacrime al GF Vip per la sorpresa della figlia Clarissa, che arriva nella Casa più spiata d’Italia per riabbracciarla. “Mamma, sei una forza della natura”, le sottolinea la 28enne. L’ex parlamentare piange di felicità.

''Mamma sei una forza della natura'': Alessandra Mussolini in lacrime al GF Vip per la sorpresa della figlia Clarissa

Alessandra è spiazzata, non credeva che Clarissa avrebbe affrontato la diretta tv. “Non me lo aspettavo, è una grande prova d’amore. Clarissa è riservata. Lucia (Ilardo, altra concorrente, ndr) mi ricorda molto lei: viene da me, ha questo entusiasmo, mi confida e io la rivedo. Io sono troppo felice di averla vista”, dice.

La 63enne crolla davanti alla sua secondogenita di 28 anni

La 28enne è lì per lei. “Noi ti guardiamo sempre, sei bellissima. Sei una forza della natura. La tua mancanza si sente tantissimo", le rivela la ragazza. “Noi siamo simbiotiche, quando lavorava a Bruxelles prendeva 4-6 aerei a settimana, non riusciamo a stare lontane”, aggiunge. Ha anche un consiglio per gli altri coinquilini: “Mamma è così, portate pazienza. Lei però è vera”.

Per lei anche il messaggio degli altri due . E’ mamma pure di Caterina, classe 1995, e Romano, nato nel 2003, calciatore professionista della Lazio

Le sorprese non sono ancora finite. In un video-messaggio anche gli due figli la salutano con amore. Sono Caterina, la primogenita classe 1995, e Romano, nato nel 2003, calciatore professionista della Lazio. Sono orgogliosi del suo percorso.

I suoi ragazzi sono orgogliosi del suo percorso

“I figli per me sono la cosa più importante”, dice Alessandra commossa, mentre si asciuga gli occhi. Poi chiede un consiglio alla figlia: “Devo chiedere scusa ad Adriana Volpe?”. Poco prima, a inizio puntata, ha avuto un’accesa discussione con la conduttrice. Clarissa non ha dubbi e le risponde: “Sì”.