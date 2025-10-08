''Non l’ho mai conosciuto'': Alessandro Borghese parla del figlio 19enne avuto da una precedente relazione

Lo chef 48enne, figlio di Barbara Bouchet, torna ad aprirsi sul ragazzo che ha riconosciuto

E’ sposato con Wilma Oliviero e ha altre due figlie, Arizona e Alexandra, nate nel 2012 e 2016

Alessandro Borghese torna ad aprirsi sul figlio 19enne avuto da una precedente relazione. Il famoso chef, volto tv, a Gianluca Gazzoli, ospite del podcast The BSMT, conferma quel che aveva già detto a Il Giornale lo scorso aprile: “Non l’ho mai conosciuto”.

Sposato con Wilma Oliviero, Borghese, figlio di Barbara Bouchet, ha altre due figlie, Arizona e Alexandra, nate nel 2012 e 2016, Sul ragazzo il quasi 49enne (compirà gli anni il prossimo 19 novembre) rivela: “Nella mia vita precedente, quella da giramondo ho avuto un altro figlio. Ho avuto un maschio, adesso ha 19 anni, che però non ho mai conosciuto. Sono un super papà responsabile, questo significa che seguo a distanza e poi contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie”.

Lo chef torna ad aprirsi nel podcast di Gianluca Gazzoli

“Sono errori di gioventù - prosegue il cuoco e conduttore - E’ successo, io però l’ho scoperto un po’ dopo, quindi non è stato facile coniugare le due cose, anche perché lui vive all’estero. Però ho la fortuna di avere una donna molto intelligente e lungimirante accanto. Io sono un personaggio pubblico e non voglio nascondermi. Se lui sa chi sono io? Assolutamente sì, gli hanno detto chi sono. Ancora non c’è stata una visita, ma nella vita non si sa mai. Non lo nascondo perché è una vita, è una cosa bella. Certo, lui è già grande, vedremo cosa succederà, non escludo nulla. Comunque ho notizie, so sempre tutto di lui, è un artista, fa il musicista ed è bravo”.