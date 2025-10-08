"La mia vita non è quella che espongo sui social": Elisabetta Canalis sul rapporto conflittuale su quello che condivide sul web

La 47enne rivela anche come sta educando la figlia di 10 anni a conviverci

Elisabetta Canalis nella sua lunga lettera a Chi in occasione dei 30 anni del settimanale svela il rapporto conflittuale che vive con quello che condivide sul web. “La mia vita è un’altra, non è quella che espongo sui social”, chiarisce. L’ex velina 47enne rivela anche come sta educando la figlia Skyler Eva, 10 anni, avuta dall’ex marito Brian Perri, a conviverci.

“Uso i social per lavoro e per sostenere le mie campagne a favore dell’adozione e della difesa degli animali. E poi metto anche le mie foto in costume, le due cose non sono in contraddizione. La bellezza, la forma fisica, fanno parte del mio lavoro, della mia immagine. Ma cerco di stare con i piedi per terra, la mia vita è un’altra, non è quella che espongo sui social”, precisa Elisabetta.

La sarda non fa parola sui gossip che la vorrebbero ora legata all’ex rugbista Alvise Rigo, 32 anni. Preferisce spostare la lente d’ingrandimento sul suo ruolo da genitore: “Parlando da mamma non demonizzo i social, non posso proibirli a mia figlia perché li vedrebbe lontano da me e non potrei spiegarle quello che legge. I giovani oggi si informano guardando i social, e possono essere utili per richiamare l’attenzione sull’attualità. Non bisogna averne paura, bisogna abbracciare il progresso”.

La showgirl aggiunge: “Poi la spazzatura è ovunque, anche nel gossip c’è sempre stato chi inventava le notizie, adesso lo fa anche sui social. Ci sono persone, siti o blog che spargono odio. E’ inutile chiudere i figli in una bolla. Mia figlia l’altro giorno ha letto dei commenti e le ho detto: ‘Guarda che ci sono persone che scrivono solo cose brutte e bugie, non bisogna credere a tutto ciò che si legge’. Bisogna preparare i bambini, non puoi fingere che non ci siano i social e che ci siano solo persone buone”.

Sul mondo che la circonda, fatto anche di pettegolezzi che spesso la fama comporta, la Canalis conclude: “Mi auguro di essere contenta, di avere una figlia felice e di essere felice, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cambiamento. Voglio che stiano bene le persone a cui tengo. Tutto il resto è relativo. E, quando sai cosa conta per te, non puoi dare troppo peso ad altre cose meno importanti”.