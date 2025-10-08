Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: Maria De Filippi ha provato a salvare la loro unione, la foto della cena insieme

Diva e Donna pubblica in copertina l’incontro dei tre: la conduttrice avrebbe voluto evitare l’addio

I due si sono lasciati dopo 17 anni insieme, lo hanno annunciato sui social

Maria De Filippi avrebbe provato a salvare la loro unione, così scrive Diva e Donna parlando di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Il settimanale pubblica la foto che ritrae la conduttrice mentre va a cena con i due. Stando a quel che si legge, la 63enne si sarebbe spesa affinché il 48enne, al timone di Temptation Island, e la compagna 41enne, showgirl, non si dicessero addio dopo 17 anni d’amore. Non sarebbe riuscita nel suo intento: l’addio è arrivato, ufficializzato a mezzo social circa una settimana fa.

A fare chiarezza sulla rottura, per molti clamorosa, ci pensa Riccardo Signoretti. Ospite a La Volta Buona, il direttore di Nuovo, dopo aver sentito un’amica di Bisciglia e della Camassa, smentisce le voci di un possibile tradimento che avrebbe portato alla fine del rapporto.

“Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea”, sottolinea Signoretti.

Sul suo settimanale aveva scritto: “La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Coppia inossidabile da diciassette anni, ora annunciano a sorpresa che le loro strade si dividono. Non sono certo i primi due a lasciarsi dopo un fidanzamento così lungo e dopo aver più volte dichiarato l’intenzione di sposarsi e allargare la famiglia. Ma la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: 'Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?'. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona".