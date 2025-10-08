''Spiavo il cellulare di Berlusconi''; Francesca Pascale lo confessa e rivela anche altro del rapporto con Silvio, le sue parole

L'ex compagna del Cavaliere ospite di 'Maschio Selvaggio' su Rai Radio2 lo svela

Francesca Pascale lo confessa. L'ex compagna del Cavaliere ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2 svela: “Spiavo il cellulare di Berlusconi”. Rivela anche altro del rapporto con Silvio a cui è stata legata sentimentalmente per 15 anni. La separazione è avvenuta nel 2020, confermata ufficialmente da un comunicato di Forza Italia che parlava di una “relazione affettiva conclusa da tempo in modo consensuale e affettuoso”.

"Io spiavo il cellulare di Silvio Berlusconi per vedere se qualcuno gli scriveva. Non era ancora la generazione degli smartphone, era ancora il vecchio Samsung. Vedevo questa lucina dai pantaloni che brillava e già capivo chi era. Pensa che inferno, un disastro”, racconta la 40enne ai conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

"Una volta volevo assolutamente assoldare un investigatore… ma la persona da seguire era Silvio Berlusconi. Questo signore disse: 'vabbè signora, non la posso più aiutare perché il presidente del Consiglio non si può seguire'", aggiunge Francesca.

La Pascale sulle difficoltà del rapporto confida: "Era abilissimo, riusciva a dare la colpa a me, a farmi sentire in colpa anche quando la colpa non era mia. Un grande comunicatore. Poi aveva la tradizione di dire sempre: ‘mi raccomando, oltre i mille chilometri non è più tradimento’”.

Francesca conclude: "Se potessi cancellare un episodio della mia vita pubblica cancellerei la separazione con Berlusconi. E' difficile parlarne al passato nel mio caso. Se potessi cancellare qualcosa, sì, la separazione soprattutto fatta in quel modo, con lo strappo. Perché comunque 15 anni di relazione non si possono cancellare".