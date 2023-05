Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini abbandonano l'Isola dei Famosi: ecco cos'è successo

Il giornalista 60enne e il ragazzo, appena 21enne, si sono ritirati dal reality

A neanche un mese dall’arrivo in Honduras, i due hanno deciso di tornare a casa

Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato si ritirano. I due abbandonano l’Isola dei Famosi a neanche un mese dall’arrivo in Honduras. Il giornalista 60enne e Simone Antolini, 21 anni, hanno deciso di ritornare a casa. Tutti si chiedono cosa sia accaduto. I motivi della scelta saranno trattati approfonditamente durante la nuova puntata dello show il prossimo 15 maggio. Stando ai rumor, l’addio sarebbe stato provocato da problemi di salute del ragazzo. Il divulgatore scientifico ha scelto di non proseguire da solo, rimanendo accanto a lui.

Simone nei giorni scorsi, per colpa di un malore, aveva avuto un mancamento. Ricoverato in ospedale in Honduras, aveva ricevuto assistenza medica. Tornato a Cayo Cochinos, deve aver continuato a non stare bene. Cecchi Paone, durante la puntata dell’Isola dello scorso lunedì, era sembrato ancora più scontroso del solito e con Ilary Blasi era sbottato “Simone mi è svenuto tra le braccia, così è un massacro”.

Quando la conduttrice aveva comunicato che la squadra delle coppia avrebbe dovuto sciogliersi, Alessandro si era rifiutato di continuare il reality senza il fidanzato. Scuro in volto aveva replicato a brutto muso: “Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato e in coppia ce ne andiamo”.

Questa per Cecchi Paone era la terza volta all’Isola dei Famosi. Nel 2007, durante la quinta edizione, si è ritirato dopo 5 settimane. Nel 2012, nell’edizione All Stars, fu Carmen Russo a buttarlo fuori sull’Ultima Spiaggia dopo 37 giorni. Stavolta l’avventura, in coppia con Simone, è durata solo 24 giorni.