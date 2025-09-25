L’attore è padre di Andrea Eduardo, avuto nel 1995 da Rossella Zito, ed Elena, avuta nel 2006 da Vittoria Puccini

Il 52enne fa un bilancio sul suo ruolo da genitore, ma sui ragazzi svela: “Sono venuti su benissimo”

Alessandro Preziosi parla della sua lunga carriera da attore, scelta nonostante la sua laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Il 52enne confessa anche il suo più grande rimpianto: riguarda i figli. E’ padre di Andrea Eduardo, avuto nel 1995 da Rossella Zito, ed Elena, avuta nel 2006 da Vittoria Puccini.

Alessandro Preziosi, il rimpianto più grande riguarda i figli. Ecco perché

Quando gli si domanda cosa per lui significhi essere padre, Preziosi risponde: “La paternità mi ha permesso di esplorare il senso della vita. Chiaramente lo dico con il senno di poi, ma sicuramente devo alla paternità l’attenzione a quella meravigliosa opera d’arte che è l’uomo, non c’è proprio dubbio”.

Il rimpianto l’artista lo rivela immediatamente dopo, quando deve spiegare che padre pensasse di essere. “Ho il grande rimpianto di aver fatto il padre e non il genitore. Il genitore lo fai quando vivi con i tuoi figli sotto lo stesso tetto e questo è di certo un ruolo che mi manca. Avrei voluto vivere di più quella dimensione quotidiana, poi magari non sarei stato abbastanza bravo... ma è proprio il non saperlo il problema: avrei preferito non sapere altre cose rispetto a questa”. Poi però chiosa: “Il dato di fatto, però, è che loro sono venuti su benissimo”. E’ orgogliosissimo dei suoi ragazzi.