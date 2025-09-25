La primogenita di Heather Parisi ha partorito: nome, prime foto e la gioia della zia compagna di Ultimo

Rebecca Manenti ha avuto la sua prima figlia a 29 anni: è nata Sole

Per Heather Parisi questo è il secondo nipote dopo l’arrivo di Enea a novembre 2024

E proprio Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, è corsa in clinica come ‘zia’

La primogenita di Heather Parisi ha partorito.

Rebecca Manenti, avuta dalla showgirl italo-americana nel 1994 insieme all’ex marito Giorgio Manenti, ha dato alla luce una bambina.

“Il nostro Sole, 22.09.2025”, ha scritto la 29enne su Instagram pubblicando alcuni scatti del post-parto un paio di giorni dopo l’avvenuto lieto evento.

I neo genitori Rebecca Manenti, 29 anni, primogenita di Heather Parisi, e il compagno Carlo Franceschini

La piccola, che si chiama appunto Sole, è venuta al mondo alla Casa di Cura Santa Famiglia, nel centralissimo quartiere Prati a Roma.

E’ frutto dell’amore tra Rebecca, dentista specializzata in ortodonzia, e il compagno Carlo Franceschini.

Le mani dei neo genitori con quelli di Sole

“Grazie a voi che avete reso tutto magico e mi avete fatto sentire dalla prima ecografia al primo vagito sicura e protetta. Non finirò mai di ringraziarvi per la vostra professionalità e il vostro cuore”, ha aggiunto la neo-mamma condividendo uno scatto con il team che l’ha accompagnata in questo percorso.

Tra i commenti è subito comparso anche quello della sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, che è diventata così zia: “Finalmente posso essere la zia figa da cui scapperà quando vorrà andare a ballare e io ovviamente la coprirò”.

Jacqueline Luna Di Giacomo, 25 anni, zia orgogliosa porta i fiori in clinica: lei stessa è mamma da novembre 2024 di Enea, avuto col cantante Ultimo

“Vi amo all’infinito”, ha aggiunto Jacqueline, che è a sua volta diventata mamma meno di un anno fa – nel novembre del 2024 – di un maschietto, Enea, avuto a New York insieme al cantante Ultimo.

Nelle sue Stories Jacqueline ha anche condiviso uno scatto mentre porta in clinica un mazzo di fiori alla nipotina: “Sono sparita perché lunedì… è nata Sole”.