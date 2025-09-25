La primogenita di Heather Parisi ha partorito: nome, prime foto e la gioia della zia compagna di Ultimo

- Rebecca Manenti ha avuto la sua prima figlia a 29 anni: è nata Sole
La primogenita di Heather Parisi ha partorito.
Rebecca Manenti, avuta dalla showgirl italo-americana nel 1994 insieme all’ex marito Giorgio Manenti, ha dato alla luce una bambina.
“Il nostro Sole, 22.09.2025”, ha scritto la 29enne su Instagram pubblicando alcuni scatti del post-parto un paio di giorni dopo l’avvenuto lieto evento.
La piccola, che si chiama appunto Sole, è venuta al mondo alla Casa di Cura Santa Famiglia, nel centralissimo quartiere Prati a Roma.
E’ frutto dell’amore tra Rebecca, dentista specializzata in ortodonzia, e il compagno Carlo Franceschini.
“Grazie a voi che avete reso tutto magico e mi avete fatto sentire dalla prima ecografia al primo vagito sicura e protetta. Non finirò mai di ringraziarvi per la vostra professionalità e il vostro cuore”, ha aggiunto la neo-mamma condividendo uno scatto con il team che l’ha accompagnata in questo percorso.
Tra i commenti è subito comparso anche quello della sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, che è diventata così zia: “Finalmente posso essere la zia figa da cui scapperà quando vorrà andare a ballare e io ovviamente la coprirò”.
“Vi amo all’infinito”, ha aggiunto Jacqueline, che è a sua volta diventata mamma meno di un anno fa – nel novembre del 2024 – di un maschietto, Enea, avuto a New York insieme al cantante Ultimo.
Nelle sue Stories Jacqueline ha anche condiviso uno scatto mentre porta in clinica un mazzo di fiori alla nipotina: “Sono sparita perché lunedì… è nata Sole”.