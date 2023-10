Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio festeggiano 20 anni di matrimonio con un romantico viaggio a Parigi: foto

La 45enne e il 48enne sono volati nella capitale di Francia con i due figli

Un anniversario importante, di quelli che c’è bisogno di celebrare. Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio festeggiano 20 anni di matrimonio con un romantico viaggio a Parigi. Volano via dall’Italia e atterrano nella capitale di Francia con i due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, venuto al mondo l’8 aprile 2015. Li hanno voluti con loro lì.

L’ex velina, conduttrice e showgirl e l’ex gieffino, presentatore tv si sono sposati l’11 ottobre del 2003. Da quel momento il loro amore non si è mai spento. Anzi. Legatissimi, felici con i due ragazzi di 15 e 8 anni, vivono la loro esistenza in grande armonia. Sul social spesso raccontano il loro quotidiano, fatto di piccole gioie e una grande passione.

Anche ora, per sottolineare la ricorrenza, la 45enne e il 48enne condividono entrambi lo stesso post, accompagnato dalle foto che rivelano la vacanza a Parigi in famiglia. Scatti che svelano il feeling che li unisce e finora ha fatto funzionare al meglio la loro unione.

“Ho avuto il primo appuntamento con Alessia a Capodanno nel 2001, ma non ho capito subito che sarebbe stata la donna della mia vita. Ho capito che sarebbe stata la donna per tutta la vita nel tempo”, aveva raccontato della moglie in tv, a Caterina Balivo, il conduttore.

Quando la Mancini è partita per l’Isola dei Famosi, intervistato Flavio aveva confessato: "Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna. Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così”.

Sul suo essere un padre premuroso Montrucchio aveva spiegato: “Sono sempre stato molto presente e attivo, perché mi fa piacere e perché penso che sia giusto. Certo, io ho la fortuna di fare un lavoro che non ha orari fissi, anche se poi mi capita di stare lontano da casa un mese di fila, ma, quando ci sono, porto i miei figli a scuola, li vado a prendere, li accompagno a danza, in piscina. Insomma, tutto quello che serve, lo faccio senza problemi. E con piacere".

"Alessia è abbastanza il prototipo della mamma moderna, che tiene alle regole della tradizione - aveva continuato Flavio - ma che lascia che i figli seguano le loro passioni, che li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona. E poi è molto attenta a uno stile di vita sano, a un’alimentazione biologica. Siamo molto in sintonia in questo, come in tutto il resto, d’altronde. Se dovessi darle un voto, super promossa, senza dubbio”.