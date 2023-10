''Ho cambiato 23 case in 10 anni'': Gabriella Pession parla della sua vita movimentata col marito attore di 'Grey's Anatomy'

Ha vissuto negli Stati Uniti, in Australia, a Dublino, Roma, dov’è tornata…

Nasce come atleta di pattinaggio artistico, avrebbe voluto cantare. Invece fa l’attrice. Gabriella Pession si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Parla della sua vita movimentata col marito, l’attore Richard Flood, 41 anni, il dottor Cormac Haye di Grey’s Anatomy. “Ho cambiato 23 case in 10 anni”, rivela.

Ha vissuto negli Stati Uniti, in Australia, a Dublino, Roma, dov’è tornata. La 45enne ha smesso col pattinaggio a causa di un infortunio, ama appassionatamente pure il tennis. E’ stata affetta da depressione giovanile e ha sofferto di anoressia. E' andata in analisi. “Ho abbracciato tutta l’introspezione, voglio capire il perché delle cose, ora continuo con una psicoterapeuta”, svela.

La 45enne è sposata con Richard Flood, 41 anni, il dottor Cormac Hayes della famosa serie tv

Gabriella ha avuto un rapporto complicato col papà: “Mamma incinta di me era negli States. Intanto si separava da mio padre. Ho conosciuto mio padre a 4 anni. Ero innamorata di lui, era pianista, scultore, un intellettuale bellissimo, bruno con gli occhi blu. Mi manca quando mi faceva ascoltare i Notturni di Chopin. Aveva già due figli da un precedente legame e non si sentiva all’altezza, fuggiva dalle responsabilità. Non riusciva a tenere insieme le due famiglie. Mi ha dato il suo cognome a 8 anni, prima ero Gabriella Pellegrini. Papà è un enigma, su di lui ho scritto un soggetto con Anna Pavignano, l’ho fatto leggere a Willem Dafoe ma devo elaborare il testo, ci vuole tempo. Sarà il mio esordio come regista”.

Quando le si domanda se l’abbia perdonato, dice: “Dal risentimento sono passata alla comprensione. I bambini capiscono dallo sguardo, da quello che non dici. Si era imbarcato in una mission impossibile”.

Spesso percepita come attrice di fiction, la Pession ha conquistato la sua libertà lavorando a Los Angeles tre anni: “Ho preso le distanze da tutti e ho superato la paura. Ora il telecomando della mia vita l’ho in mano io”. E’ stata la maternità a farla sentire così: “Mi ha dato un centro, trascendendo l’ego. Se lo tieni al guinzaglio ti aiuta, se lo liberi fa disastri. Mio figlio Giulio ha 8 anni, ne aveva 3 quando io e Richard ci siamo sposati, lui ci portava le fedi, nelle foto siamo noi tre e Giulio pensava che ci fossimo sposati in tre. Gli ho trasmesso la passione per il tennis, gioca tutti i giorni. Sono felice quando perde, scuola di vita, disciplina, sacrificio. Anch’io ho perso nei provini, Paolo Sorrentino dopo Le conseguenze dell’amore mi disse: ho una promessa con te che devo mantenere”.

I due si sono conosciuti sul set di "Crossing Lines"

E’ felice col marito: “Ci siamo conosciuti sul set di Crossing Lines. Se litighiamo? Certo. Le liti più frequenti sono quando piove e non prende l’ombrello. E’ irlandese”. E su di sé ammette: “Credo di essere una persona in movimento. Dipende dalle stagioni della vita. Sono empatica, questo sì. E non cambierei un giorno passato con la maturità che sto vivendo”.