''Non sono molto sicura di me, mi vedo piena di difetti'': Alessia Marcuzzi parla dei suoi 50 anni e della sua grande famiglia allargata

La conduttrice 52enne confessa che il ‘giro di boa’ le è pesato abbastanza, ma…

E’ molto soddisfatta dell’equilibrio famigliare che è riuscita a creare nel tempo con gli ex

Mamma di Tommaso, avuto da Simone Inzaghi, 24 anni, e Mia, che oggi, 4 settembre, spegne 14 candeline, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi a Grazia, che la mette in cover, parla dei suoi 50 anni e della sua grande famiglia allargata. La conduttrice 52enne confessa che il ‘giro di boa’ verso un’età più adulta le è pesato. “Non sono molto sicura di me, mi vedo piena di difetti”, svela.

La Pinella è felice dell’equilibro famigliare creato nel tempo. “Sono soddisfatta di andare molto d'accordo con i padri dei miei figli, ma soprattutto con Gaia (Lucariello, moglie di Inzaghi, ndr) e Wilma (Faissol, moglie di Facchinetti, ndr), le loro rispettive compagne. Ho fatto due figli con due uomini diversi. Mi sono sposata con un altro uomo (Paolo Calabresi Marconi, da cui si è separata nel 2022, ndr) con cui invece non ne ho avuti. Sono stata talvolta attaccata per la gestione della mia vita sentimentale, eppure se un uomo fa più figli con diverse donne, nessuno gli dice niente”.

Alessia aggiunge: “Oggi sono soddisfatta di quello che sta facendo Tommaso che ha trovato la sua strada, e sono soddisfatta di come Mia sia una persona molto sensibile, con una forte intelligenza emotiva. Con loro cerco di tenere la barra dritta perché io sono la madre e non posso essere l'amica, anche se comunque non nascondo le mie fragilità”.

La Marcuzzi, se le si domanda se si piaccia o meno, replica: “Non sono molto sicura di me stessa, mi vedo piena di difetti. Però crescendo ho proprio imparato, ed è quello che insegno sempre a mia figlia, che noi donne siamo molto più esposte a questo giudizio, perché è incredibile la differenza di trattamento che c'è fra un uomo e una donna. E’ assurdo l'accanimento sulle donne per i loro difetti”.

Sul passaggio ai Cinquanta, la presentatrice e imprenditrice ammette: “Non è stato facilissimo, inutile negarlo. Ma anche questo viene chiesto quasi sempre solo alle donne perché un uomo, secondo il sentire comune, dopo i cinquant'anni è ‘figo’ lo stesso. E invece no, i cambiamenti toccano anche a loro e si devono tenere in forma come facciamo noi”.

Ufficialmente single, la Marcuzzi fa l’identikit del suo uomo ideale: “Mi piacciono le persone interessate alla vita, curiose, intelligenti, dinamiche, che amano divertirsi e non si piangono addosso. La vita è una sola e bisogna godere di quello che si ha”. Poi, quando le si domanda se l’abbia trovato, confida: “Lavori in corso”. E ride.