''Quando parlano col padre di temi della loro famiglia, io mi allontano'': Antonella Clerici parla dei figli del compagno Vittorio e della sua famiglia allargata

La conduttrice chiarisce: “Il segreto è quello di stare attenti a non occupare posti e ruoli che non sono tuoi”

E’ per questa ragione che lei e Garrone, insieme da quasi 10 anni, hanno scelto di non sposarsi

Antonella Clerici si prende la copertina di Oggi. Al settimanale racconta i suoi prossimi impegni tv e le vacanze, trascorse in Normandia, ma con due tappe diverse, una a Lourdes e una a Disneyland con la figlia Maelle, 16 anni, avuta dall’ex Eddy Martens. Parla anche per la prima volta dei figli del compagno Vittorio Garrone e della sua famiglia allargata. “Quando parlano col padre di temi della loro famiglia, io mi allontano”, sottolinea la conduttrice Rai 61enne.

Lei e il 59enne stanno insieme da quasi 10 anni, ma niente nozze. Quando le si domanda come sia vivere in una famiglia allargata, la Clerici spiega: “Prima di tutto quando sono arrivata nella vita di Vittorio lui era già separato e io pure. Ma credo che il segreto di avere una famiglia allargata sia quello di stare attenti a non occupare posti e ruoli che non sono tuoi”.

“I ragazzi di Vittorio - Luca, Agnese e Beatrice - hanno la loro mamma che è il loro punto di riferimento e io sono attenta a rispettarlo - prosegue Antonella - Quando loro parlano col padre di problematiche o temi della loro famiglia, io mi allontano e non partecipo perché credo sia uno spazio privato loro. Per me è stato così sin da subito, forse anche perché sono madre e capisco che ci sono situazioni delicate in cui è saggio fare un passo indietro. Ammetto poi di essere stata fortunata perché è stato facile andare d’accordo con i figli di Vittorio, sono belle persone e sanno che se hanno bisogno, io ci sono”.

La conduttrice 61enne con la figlia Maelle, 16 anni, e due dei tre figli di Garrone

La presentatrice aggiunge: “Spesso sono qui con noi e hanno un bellissimo rapporto con Maelle. Lei è molto legata a loro e si confida. Spero di essere riuscita a creare una casa accogliente dove ognuno ha i suoi spazi, fisici e mentali. Anche la scelta di non sposarmi ricade in questo argomento: sono sicura che non avere vincoli legali non soltanto rafforzi il bello di scegliersi ogni giorno ma porti anche tranquillità a tutta la famiglia”.