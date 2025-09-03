La carica delle vip italiane a Venezia 2025: in Laguna sfilano anche Elisabetta Gregoraci, Clizia Incorvaia ed Elettra Lamborghini, foto

La showgirl 45enne sceglie un un lungo abito da fata in marron glacé firmato Ermanno Scervino

A Venezia 2025 l’aria sa già di cinema, moda e mondanità. La Mostra del Cinema numero 82 si trasforma ancora una volta in un palcoscenico non solo per i film, ma per lo sfavillio di abiti, gioielli e personalità che catturano l’attenzione del Lido. Tra i riflettori e i flash, tre regine di stile hanno fatto il loro ingresso da vere protagoniste: Elisabetta Gregoraci, Clizia Incorvaia ed Elettra Lamborghini. E’ una carica di glamour tutta italiana che ha acceso i social e fa sospirare il pubblico.

La carica delle vip italiane a Venezia 2025: in Laguna sfilano anche Elisabetta Gregoraci, Clizia Incorvaia ed Elettra Lamborghini

La conduttrice e showgirl calabrese, 45 anni, sul tappeto rosso appare in tutta la sua raffinatezza scegliendo un abito lungo marron glacé firmato Ermanno Scervino.

La showgirl 45enne sceglie un un lungo abito da fata in marron glacé firmato Ermanno Scervino

Il vestito è in tessuto plissé, ha il bustier caratterizzato da un vistoso drappeggio che va a intrecciarsi tra il collo e il décolleté. La gonna è in tessuto trasparente. Elisabetta tiene i capelli sciolti e ondulati, ma li porta con la riga di lato, dando un tocco retrò al suo outifit.

L’influencer 44enne opta per un lungo “abito di rose bianche”, come scrive lei, di Veni Infantino

E' lo strascico la sorpresa del capo

Splendida in bianco, Clizia opta per una mise luminosa firmata Veni Infantino, perfettamente in sintonia con la luce veneziana. Sul red carpet durante il “Diva e Donna Award”, disinvolta, lasci intendere chiaramente che il suo look rispecchia al meglio la sua personalità: radiosa, spontanea, fresca, con una dolce intensità che conquista. Lei sul social scrive: “Ho scelto un abito di rose bianche e una rosa rossa da donare… un gesto per dire grazie. Alle donne, al supporto che ci unisce. Ai fotografi, che con i loro occhi rendono eterno ogni istante”. E’ lo strascico la sorpresa del capo, infatti: applicate sopra ci sono miriadi di rose ‘red and white’ ad arricchirlo.

Per la cantante, conduttrice ed ereditiera 31enne look scintillante e super strizzato

Elettra brilla e seduce

Elettra, in occasione della prima del film A House Of Dynamite, lascia di stucco: esuberante, scintillante, sfila col completo tutto strass estremamente ‘strizzato’. A 6 anni dall’ultimo tappeto rosso al Lido, la 31enne si ricopre di cristalli. Indossa un coordinato firmato Ari The Brand a fondo nero con effetto sparkling. Il due pezzi è composto da una gonna a sirena drappeggiata e un bustier rigido e strapless. A completare il tutto, tanti diamanti: porta Gioielli Leonardo.