Alessia Marcuzzi, la festa per i 51 anni di Paolo alle Maldive è esclusiva: la conduttrice si scatena

Alessia Marcuzzi celebra i 51 anni del marito. La festa organizzata per Paolo Calabresi Marconi alle Maldive è esclusiva: cena in spiaggia per il produttore tv insieme alla bionda 49enne, ai due figli di lei, Tommaso e Mia, e ad altri pochi intimi. E’ tutto perfetto. La tavolata è illuminata da suggestive tende piantate a terra che contengono tante lucine. Menù a base di pesce e tanto vino: la conduttrice è scatenata.

“Le foto sono un po’ sfocate perché…”, scrive la Pinella svelando il motivo degli scatti condivisi non perfetti: ha brindato a più non posso, lo confida aggiungendo alle sue parole un emoticon che raffigura un calice di vino. Ci ride su. Il tavolo è per sole nove persone: la Marcuzzi e gli altri in occasione del compleanno di Paolo rimangono isolati dal resto degli ospiti. E’ tutto molto romantico.

Alessia e Paolo con figli e amici alloggiano nel lussuosissimo Four Season Resort Maldives nell’atollo di Baa dove le sistemazioni costano a partire dai 1000 euro a notte in su. E’ normale che la cena sia davvero per pochi, con camerieri che li riempiono di attenzioni e soddisfano ogni loro esigenza.

La musica elettrizza l’atmosfera: dopo la torta Alessia Marcuzzi apre le danze. Ha indosso un sensualissimo mini abito in seta verde cobalto. Scalza sulla sabbia, balla e invita gli altri a seguirla, soprattutto Paolo, che però rimane seduto. E’ la bionda a non fermarsi mai. Quando la serata di festeggiamenti è finita, la Marcuzzi torna nella sua villa in bici insieme alla sua famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2022.