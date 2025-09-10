Alessia Marcuzzi si mette in vetrina come fosse un manichino: scatenata al party per la collaborazione del suo brand con un altro in Rinascente, guarda

A Piazza Fiume a Roma posa proprio come la raffigura il manifesto di Emme che l’ha voluta

Elegantissima, sensuale ed elettrizzata, Alessia Marcuzzi non può mancare all’evento moda in Rinascente a Roma. Arrivata in Piazza Fiume, si mette in vetrina come fosse un manichino. Posa proprio come la raffigura il manifesto alle sue spalle, quello del marchio che l’ha voluta testimonial. Festeggia la collaborazione del suo brand di borse, Marks & Angels, con Emme. E’ felice della ‘bag’ creata per il binomio vincente.

La conduttrice e imprenditrice 52enne si lascia immortalare, gioca, scanzonata e un po’ diva, poi si diverte un mondo al party: è scatenata. Danza in pista con alcune amiche, tra cui Ezia Modafferi, pr, evente e wedding planner, a cui è molto legata. Alla festa c’è pure Caterina Balivo. Scatta immediatamente la foto di gruppo.

Arrivano Rossella Brescia, Barbara Foria, Ema Stokholma e tante altre vip a far festa insieme ad Alessia. I balli si fanno sempre più serrati, tra un aperitivo e una risata. La Pinella, nonostante abbia diradato gli impegni tv, si sente davvero appagata.

All'evento arriva anche Caterina Balivo. In foto c'è pure Barbara Foria

A Grazia sul suo lavoro Alessia ha detto: “Io mi sento molto felice e serena. Penso di aver fatto le scelte lavorative giuste. Mi piace sempre fare tv e oggi l’accompagno da altre cose, magari più piccole, ancora più simili a me. Le mie creme, le mie borse: mi occupo tanto delle mie attività imprenditoriali, mi danno soddisfazione. Ho diverse persone che lavorano con me, di fatto è un’azienda. Siamo piccoli, non abbiamo finanziatori alle spalle, siamo solo noi. Sono tutte cose mie, fatte proprio con le mie forse economiche, a conduzione familiare”.