A rinvenire il corpo ormai senza vita nella casa di Segrate la compagna

Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita: era stato legato all’ex velina Thais Wiggers

Una notizia che sconvolge e lascia l’amaro in bocca. E' morto a solo 41 anni l'ex inviato de Le Iene Paul Baccaglini, la tragica scoperta è avvenuta ieri, martedì 9 settembre, nella sua abitazione alle porte di Milano. A rinvenire il suo corpo nella casa di Segrate sarebbe stata l’attuale compagna: stando alle prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita.

E' morto a solo 41 anni l'ex inviato de 'Le Iene' Paul Baccaglini, la tragica scoperta nella sua abitazione alle porte di Milano: cosa sappiamo

Era stato legato all’ex velina Thais Wiggers. La loro relazione sentimentale, iniziata nel 2010, si era conclusa nel 2018. La rottura era arrivata senza drammi. “La scelta è stata ragionata. Abbiamo parlato più volte e alla fine abbiamo capito che lasciarsi era la scelta migliore per entrambi. Il nostro rapporto non è mai stato di sofferenze. Soffri la fine di una storia se una persona ti fa del male e noi non ce ne siamo fatti”, aveva detto la brasiliana 39enne.

Sull’account ufficiale del programma, Le Iene lo ricordano, dando il triste annuncio. “Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”, si legge. Le parole sono accompagnate da uno scatto dell’uomo con indosso la divisa ‘d’ordinanza’ del famoso programma di Italia 1.

Il post sul social del famoso programma tv che annuncia la sua scomparsa

La Procura di Milano indaga sulla vicenda e ha disposto l’autopsia della salma affinché si chiariscano, senza alcun dubbio, le cause del decesso. Nato negli Usa da padre americano e madre italiana, Paul si era trasferito a Padova durante le scuole elementari. Aveva lavorato come speaker per Rtl 102,5, poi come ‘iena’ in tv e condotto su MTV Il Testimone.

In seguito Baccaglini era diventato trader, occupandosi di finanza. Aveva messo in piedi un fondo commerciale, l'Integritas Capital, con cui aveva comprato la squadra del Palermo nel 2017, quando era in serie A. Ha ricoperto la carica di presidente per soli 5 mesi, costretto alle dimissione quando Zamparini, proprietario di tutte le quote, ha rifiutato l’offerta d’acquisto, ritenendo che non ci fossero sufficienti garanzie per finalizzarlo.