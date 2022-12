''Venivo presa in giro, per tanti anni ho portato solo pantaloni'': Alessia Marcuzzi mostra le gambe 'storte' davanti a centinaia di persone

La 49enne parla del suo punto debole sul palco di Bulli Stop Xmas Show

“Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone”

Alessia Marcuzzi torna a parlare del suo punto debole sul palco di Bulli Stop Xmas Show a Roma, spettacolo contro il bullismo organizzato da Luca Tommassini in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, presieduto dalla Prof.ssa Giovanna Pini, all’Auditorium Conciliazione a Roma. Davanti a centinaia di persone la conduttrice 49enne mostra le gambe ‘storte’ e rivela: “Venivo presa in giro, per tanti anni ho portato solo pantaloni”.

Maglione casual, minigonna a pieghe, calze velate e tacchi alti, Alessia unisce le sue gambe lunghissime e confida: “Lo faccio vedere a tutti. In tv io sto sempre con le gambe aperte, guardate”. La Marcuzzi scherza con Katia Follesa, al suo fianco, che, nonostante le gambe della conduttrice siano unite, riesce quasi a passarci sotto. “Adesso dì che sono belle, provaci, è veramente dura… dai passa…", le dice la Pinella. Poi aggiunge: “Allora, sai come mi chiamavano a scuola? ‘Marcu’ te ce passa un treno sotto le gambe’. Questo non è il vero bullismo, perché non ci ho sofferto… ma è per dire che anche un difetto ci rende unici”.

La Pinella unisce le gambe, ma Katia Follesa riesce comunque a passarci in mezzo

Poi sul social scrive un lungo post: “Io ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non e’ stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto….era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna”.

La presentatrice confessa: "Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone”

Alessia svela: “Ma ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri. E Il mio racconto di ieri sera, insieme a quelli di Katia Follesa e Claudia Gerini, è stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri. Il nostro difetto e’ la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune. Una serata importante e piena di energia. Saremo sempre contro il bullismo, e dobbiamo tutti aiutarci a vicenda”.