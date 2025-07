''Molti reality li ho rifiutati. Altri lavori li ho persi perché non sono sui social'': Alessia Merz spiega perché non vuole lavorare a tempo pieno in tv

Riservata, la 50enne ha messo al primo posto la sua famiglia e ora confida cosa le piacerebbe fare

Da Fabio Bazzani ha avuto Niccolò, 19 anni il 5 novembre, e Martina, 17 compiuti lo scorso 3 marzo

Alessia Merz, ex stella di Non è la Rai, velina, attrice e modella, ha preferito la famiglia al clamore dei riflettori. Al Corriere della Sera spiega perché non vuole lavorare a tempo pieno in tv. “Molti reality li ho rifiutati. Altri lavori li ho persi perché non sono sui social”, sottolinea al quotidiano.

“Non sarei pronta a lavorare a tempo pieno, tant'è che molti reality li ho rifiutati. Altri lavori li ho persi perché non sono sui social: ma finché lavoravo si sapeva di me a prescindere e, adesso che lavoro meno, far sapere i cavoli miei non mi interessa”, fa sapere Alessia.

“Ho scelto di dedicarmi alla famiglia. Mi sono sposata con Fabio (Bazzani, ex calciatore) vent'anni fa e ho avuto Niccolò, 18 anni, e Martina, 17. Ancora oggi non sarei pronta a lavorare a tempo pieno. Mi è stato proposto più di un reality e non ho accettato, ad esempio, il Grande Fratello Vip: non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane. Primo perché sono molto competitiva, e poi stare lontana dalla mia famiglia per più di due giorni è impensabile. Ormai vado per i 51, ho già dato”, precisa ancora la Merz.

Non ha totalmente chiuso la porta al mondo dello spettacolo. Alessia svela: “Sono aperta a lavori saltuari. Mi consentono di dedicarmi a me stessa, guadagnare i miei soldi, rivedere i colleghi: una "vacanza" dal tran-tran quotidiano. Mi piace fare l'opinionista, presenziare a serate o eventi, spesso sono ospite dalla Balivo, dove ho anche rivisto Cristina Quaranta dopo 30 anni. Non ci si vedeva dai tempi di Striscia”.

La Merz sulla decisione di evitare i social chiarisce: “E’ una scelta precisa. Avevo un profilo ufficiale che gestiva il mio agente storico, Epifanio ‘Fano’: una figura paterna che mi ha sempre seguita e consigliata per il meglio, ma che è mancata lo scorso ottobre. Ci sono ‘finte me’ online ma non sono io. Far sapere i miei fatti non mi interessa e credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a colazione o di che colore ho il costume. Dopo anni sotto i riflettori, oggi tengo molto alla mia privacy. Mi capita di perdere dei lavori per questo, per le pubblicità ora cercano le influencer, ma sto meglio senza”.

Ai figli non negherebbe di entrare nello showbiz: “Sì, gliel'ho sempre detto, purché seguita e tutelata. Questo lavoro ti dà tanto, ma ti toglie anche molto: non hai vita privata, fai molte rinunce. Sa quante vacanze non ho fatto? E che litigate con il fidanzato perché magari avevate prenotato e poi ti capitava di dover rinunciare! Non hai una vera vita tua. Per questo, dopo, ho sempre protetto i miei figli dai riflettori e non li ho mai fatti andare sui giornali. Ma se il mondo dello spettacolo fosse una loro scelta, li lascerei liberi”.

Alessia conclude: “Mi piacerebbe ricominciare a essere presente in tv come opinionista, magari come ospite fissa in un salotto pomeridiano, come quello di Caterina Balivo, un paio di volte a settimana. Mi diverto, mi impegna ma non tutti i giorni. Oppure una trasmissione di calcio: la mia passione”.