''Ho lavorato in silenzio per meritare quest'occasione'': Antonella Fiordelisi annuncia che sarà nel cast del prossimo 'Tale e Quale Show' di Carlo Conti

Antonella Fiordelisi è grata dell’opportunità che le è stata data. L’influencer 27enne, fidanzata con l’ex di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini, annuncia che sarà nel cast del prossimo Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il conduttore ha rotto il riserbo, svelando, quindi, sui social tutti i concorrenti che popoleranno il suo talent show a partire dal prossimo 26 settembre su Rai1. “Ho lavorato in silenzio per meritare quest’occasione”, fa sapere l’ex gieffina vip.

Oltre ad Antonella, nella trasmissione ci saranno Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli. In giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi: saranno loro a dare i voti ai famosi.

La Fiordelisi in un post confida la sua emozione. “Non so da dove partire… è tutto vero. Sarò nel cast di Tale e Quale Show. Ci sono momenti che ti fermano il cuore. Per me questo è uno di quelli. Non è solo solo un programma. E’ un traguardo che arriva dopo quasi tre anni in cui ho scelto di cambiare tutto”, svela.

La ragazza aggiunge: “Ho fatto silenzio quando era più facile rispondere. Ho messo da parte la leggerezza e ho scelto di studiare, imparare e crescere. Ho lavorato in silenzio per crescere e per meritare occasioni come questa. E oggi questa possibilità è la risposta. Un piccolo grande segno che quando ci credi, e ci lavori, qualcosa arriva”.

Antonella ringrazia il presentatore, la Rai e la Endemol Sheine Italia “per questa fiducia enorme”. E ancora: “Grazie a chi mi ha sostenuta anche quando era più facile giudicare o scappare. Grazie a chi mi ha guardato da lontano senza capire: mi avete dato forza”. “Spero di farvi divertire e di emozionarvi, ma più di tutto spero di portarvi un pezzetto del mio percorso, diverso da quello che vi aspettate”, conclude.