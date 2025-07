''Ansia, angoscia assurda'': Taylor Mega racconta i suoi attacchi di panico alla visione dell’alba

L’influencer 31enne è un periodo che non sta bene e lo svela ai follower sui social

E’ un momento di sofferenza fisica. Taylor Mega non sta bene. Non basta la cisti ovarica che le provoca il ciclo ogni 15 giorni, debilitando il suo fisico fortemente. La 31enne racconta ai follower anche gli attacchi di panico alla visione dell’alba. “Ansia, angoscia assurda”, svela.

Nelle Stories Taylor confida che ha avuto perdite di sangue dal naso. Non solo. “Mi state tutti chiedendo dell'attacco di panico. So che ne soffrite in tantissimi, ma in pochi soffrono di questo panico, tra virgolette. Non è molto diffuso e potrebbe anche farvi ridere. Chi soffre di insonnia lo conosce molto bene. Io soffro di panico alla visione dell'alba se non ho dormito. E’ una cosa assurda: mi viene un'ansia, un’angoscia”, svela Taylor.

“Calcolate che non piango mai, cioè pure se succedono cose super traumatiche non riesco a piangere, invece la visione dell'alba, un fiume - prosegue l’influencer - E’ una cosa che è molto difficile da controllare perché è anche fisiologica, ovvero di solito il corpo rilascia alle 4 il cortisolo per farti svegliare più a piano. Solo che se tu non hai dormito, questo cortisolo il corpo lo vive come un picco d'ansia e quindi… In più c'è il rilascio di adrenalina”.

La Mega è provata. “La cosa aumenta di gravità se ovviamente quell'insonnia non era calcolata, nel senso che io stavo provando a dormire, ma ero a casa di amici, erano le 11, hanno fatto un casino della madonna tutta la notte e non avevo la tapparella in camera, quindi alla visione di quest'alba, il mio corpo che era già poi stressatissimo, è andato in allarme e questo è successo”, prosegue.

“Non è solo questo, è anche il fatto che chi soffre di insonnia dovrebbe mantenere una vita regolare. Il problema è che io facendo tante ospitate, mi sballo completamente il ciclo circadiano. Invece durante la settimana faccio il mio lavoro normale, sto con Megafitness, con Instagram, quello e quell'altro, e tutte le cose da gestire, e mi sono stressata veramente tantissimo, soprattutto perché appunto ho sballato tutto il mio ciclo circadiano. Devo prendere degli aiuti a livello farmacologico. E tutto questo mi sta stressando tantissimo il fisico. Con l'attacco di panico di ieri mi è uscita anche un'orticaria e sangue dal naso, perché proprio il corpo che non ce la fa più”, spiega ancora la ragazza.

“A tutto questo dobbiamo aggiungerci il ciclo ogni 15 giorni, che ovviamente sono partite di sangue, ti debilitano tantissimo il fisico. Più non è avvenuta la fase luteinica, quindi più la cisti, quindi uno sbalzo di ormoni allucinante, che ti fanno teoricamente anche avere gli up and down. Tutto questo, secondo me, è dovuto tra l'altro a quella cura per la fertilità, che ti sballa completamente gli ormoni”, conclude la Mega.