La cantante ex Amici Emma Muscat è diventata mamma: il particolarissimo nome scelto per la figlia

La tiene tra le sue braccia, finalmente. La cantante ex Amici Emma Muscat è diventata mamma. L’annuncio del parto arriva sul social: la piccola è nata ieri, lunedì 28 luglio. La 25enne e il compagno Kurt Galea hanno scelto un particolarissimo nome per la figlia: la bimba si chiama Mila Rae.

“Un amore come non mai: benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina, Mila Rae Galea, nata il 28/07/25. Ti adoriamo!!”, scrive Emma. Accompagna le sue emozionate parole con tre foto in bianco e nero in cui si vede la neonata stretta al petto della ragazza in ospedale, subito dopo la sua venuta al mondo.

La Muscat al talent di Maria De Filippi era diventata famosa, oltre che per la sua bravura, anche per la storia con Biondo, poi finita. Dal giugno del 2019 è legata a Kurt. Nei mesi scorsi aveva annunciato la gravidanza sulle pagine di Chi. “Provo molta gratitudine. Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna, ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso”, aveva detto. Adesso che ha la bambina con sé si sente completa: è pronta a essere una mamma amorevole e presente, è pronta a immergersi in quella che giudica la più bella ‘avventura’ della vita.