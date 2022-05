Alex Belli e Delia Duran dal GF Vip alla Croisette a Cannes come due superstar: foto

Alex Belli e Delia Duran, archiviato il triangolo con Soleil Sorge, quello che li ha visti al centro della scena al GF Vip, si regalano una delle passerelle più prestigiose al mondo. L’attore 38enne e la ‘moglie’ 33enne, attrice e modella, sfilano sulla Croisette a Cannes come fossero due superstar, fieri e orgogliosi di essere al festival, circondati da divi di tutto il pianeta.

Sotto i riflettori, Alex e Delia si lasciano fotografare sul tappeto rosso. La Duran per l’occasione prestigiosa sceglie un abito ‘red passion’ super sensuale. Il vestito, lungo, che le mette in risalto il generoso decolté, ha un super spacco: è firmato Dramée. Ai piedi sandali in tono con tacco vertiginoso griffati Giuseppe Zanotti. La venezuelana ha labbra rosso fuoco e capelli sciolti e ondulati, portati con la riga di lato, proprio come le dive di un tempo.

VIDEO

Completo blu della collezione Pretelli Uomo con giacca taglio smoking in tessuto lurex per Alex, con sotto una camicia dello stesso colore e papillon. Belli abbraccia la sua donna, con cui la sintonia sembra tornata altissima, come pure la passione.

La coppia è invitata alla prima di “Nostalgia” al Grand Theatre Lumiere di Cannes, film di Mario Martone dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea (edito da Feltrinelli), interpretato da Pierfrancesco Favino. Alla fine della proiezione la pellicola si guadagna nove minuti di applausi, anche l’ex volto di Centovetrine batte le mani convinto: gli è piaciuto molto.

Dopo il tappeto rosso e la visione del lungometraggio a Cannes Belli e la Duran fanno festa con alcuni amici e persone del loro staff: è una notte da ricordare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2022.