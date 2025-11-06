Alex Belli sul figlio che aspetta da Delia Duran: ha una preferenza netta sul genere e rivela i possibili nomi già scelti

L’attore 42enne ospite de “La Volta Buona” ha parlato della cicogna in arrivo

Lo scorso weekend lui e Delia Duran hanno annunciato di aspettare il primo figlio

Alex ha una preferenza netta sul genere del nascituro: ecco quale

Alex Belli ha rivelato se vorrebbe avere un maschietto o una femminuccia e anche la lista di nomi che lui e Delia Duran hanno per entrambe le eventualità.

Ospite de “La Volta Buona” oggi, 6 novembre, il volto tv 42enne ha parlato del figlio – o della figlia – che aspetta dalla compagna sudamericana.

I due infatti dopo cinque anni di tentativi sono riusciti a concepire in modo naturale e sono al settimo cielo. Lo hanno annunciato pubblicamente lo scorso weekend.

Alex Belli, 42 anni, a "La Volta Buona" ha rivelato se vorrebbe un maschietto o una femminuccia

La 37enne è già al quinto mese di gravidanza e il bebè dovrebbe arrivare a marzo del prossimo anno.

Caterina Balivo gli ha domandato se preferirebbe un fiocco rosa o uno blu. Ha risposto: “Io spero tanto in una femminuccia, visto che siamo quattro fratelli maschi”. “I miei fratelli hanno fatto solo maschi, cinque nipotini maschi”, ha aggiunto.

Sui nomi ha continuato: “Se è maschio mi piacciono tantissimo Michelangelo, Gabriel, Leonardo. Se è femmina Chloe o Samantha”.

Alex ha anche voluto rispondere a chi sui social lo ha accusato di aver mentito riguardo al fatto che il concepimento è effettivamente avvenuto in modo naturale.

“Ci tengo a precisare che è successo in maniera completamente naturale”, ha affermato. Sembra che infatti qualcuno non creda che dopo così tanti anni di tentativi sia realmente potuto accadere.

Dopo aver fatto sapere che adesso lui e Delia stanno organizzando la casa in modo tale da poter accogliere al meglio il neonato, ha anche detto che nel rapporto tra loro non cambierà nulla. O quasi.

I due infatti in passato avevano parlato di una certa “libertà” all’interno della loro coppia.

Su questo punto ha voluto dire: “La risposta è che non cambiamo, non cambiano le nostre nature. Naturalmente sta arrivando un piccolo o una piccola Belli”.