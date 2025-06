''Meno male che ho seguito il mio istinto nel prendere peso in gravidanza'': l'ex ballerina di 'Amici' Alice Bellagamba e la polemica per i 17 kg presi incinta

La ballerina 37enne a una settimana dal parto ha già perso dieci chilogrammi

Ora l’ex concorrente di Amici pesa 60.7 kg: spiega il suo regime alimentare in gravidanza

Alice Bellagamba, mamma dal 28 maggio di Brando, risponde alle domande dei follower nelle sue Stories sul social. L’ex ballerina di Amici, senza volerlo, scatena una polemica per i 17 kg presi incinta. “Meno male che ho seguito il mio istinto nel prendere peso in gravidanza”, sottolinea e immediatamente tante follower criticano le sue parole.

La danzatrice di Jesi del parto racconta: “Mi hanno fatto il cesareo d’urgenza perché dopo il travaglio da mattina a sera non mi dilatavo e mi è salita la febbre a 38. Il parto direi che è stato travolgente e sconvolgente. Io ero abbastanza tranquilla di fare il ‘naturale', poi è cambiato tutto all’improvviso, ma è andata benissimo. Sto proprio bene bene adesso. Non ho quasi più dolore e riesco a fare tutto”.

Parla del bebè e di Leonardo Plebani: “Brando è una meraviglia, dorme la notte e ci tocca svegliarlo per le poppate perché è ancora troppo piccolo. Io sto benissimo. Mi aiuta il mio compagno che è una meraviglia. Ci dividiamo tutto. Essere mamma è un’emozione che non si può spiegare”.

Il bimbo, nato di 3.480 kg, grazie al calo fisiologico ora pesa quasi 3.400 kg. Lei lo allatta: “Allattamento esclusivo al seno a richiesta. Sono stata fortunata, la calata mi è arrivata dopo 2 giorni, ma l’ho attaccato subito al seno dopo l’operazione”.

La Bellagamba poi confida: “Io e il mio compagno abbiamo impiegato un anno per rimanere incinta. Ero in lista per la fecondazione assistita e 3 giorni prima di andare a Firenze e iniziare la cura ormonale ho scoperto di essere incinta”.

Alice ora ha già perso 10 chili, pesa 60,7 kg. Aveva preso 17 kg e scrive: “Comunque… meno male che ho seguito il mio istinto nel prendere peso in gravidanza. Se avessi preso 10 kg in tutto, come molti medici consigliano, a 8 giorni dal parto sarei già sottopeso”.

Le follower la criticano, lei replica: “Oddio, sta partendo una super polemica sui chili presi in gravidanza… Io non vi sto dicendo che sia giusto prendere 17 chili come me, ma che ogni donna è diversa! Mia madre incinta di me aveva preso solo 9 chili e dopo un mese ha dovuto smettere di allattare perché sottopeso”. E ancora: “Ad esempio io, prima della gravidanza, ero un po’ sottopeso per via del mio fisico da ballerina. Infatti la mia ginecologa non mi ha mai rotto le scatole perché diceva proprio che se parti sottopeso puoi prendere qualche chilo in più”.

Brando è venuto alla luce lo scorso 28 maggio

“Questo per dire che ogni donna è diversa, affidarsi ai medici è giusto, soprattutto in caso di patologie, ma anche aver fiducia nel proprio istinto”, aggiunge. Alice poi conclude: “Cercavo di mangiare bene e sano un po’ di tutto, carboidrati integrali, proteine, verdura, frutta, Tre pasti al giorno più 3/4 spuntini”.