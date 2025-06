''Ho firmato il divorzio e sono tornata una donna libera'': Samanta Togni annuncia la rottura definitiva dal chirurgo Mario Russo

Il 14 marzo scorso ha messo fine al legame, lo svela a Storie di Donne al Bivio su Rai2

Dopo 5 anni la storia si è conclusa: hanno provato a ricucire ma non ce l’hanno fatta

Samanta Togni annuncia la rottura definitiva dal chirurgo plastico Mario Russo. A Storie di Donne al Bivio, nella puntata che andrà in onda sabato 7 giugno su Rai2, svela: “Il 14 marzo ho firmato il divorzio da mio marito Mario Russo e sono tornata una donna libera”.

La ballerina aveva sposato il medico il 15 febbraio 2020, solo 7 mesi dopo averlo conosciuto. In tv sottolinea: “Dopo la crisi, nella scorsa estate abbiamo provato a ricucire, ma non ci siamo riusciti. Io mi ero annullata come donna e lui mi dava per scontata. Dopo cinque anni di nozze, la favola d'amore è finita. Mario resta a Dubai e io sto traslocando in Italia. Ho messo la mia fede in un cassetto e la terrò per ricordo. All'anulare sinistro ho un tatuaggio dedicato al mio vero amore, mio figlio”. E’ madre di Edoardo, avuto nel 2001 da Mirko Trappetti, da cui si è separata nel 2010.

L’ex danzatrice 44enne di Ballando con le Stelle aveva parlato della fine della storia con Russo anche a Verissimo. “Quello che rende felice me, non rende felice lui, dove vedo il mio futuro, non è dove lo vede lui. Ho smesso di vedere questo come un problema da risolvere, ma è stata una consapevolezza. Ora sono sola, però sono io”, aveva detto. Nei giorni scorsi a La Volta Buona sempre sull’argomento aveva puntualizzato: “Ci siamo resi conto che, quando si guarda al futuro in direzioni opposte, bisogna avere il coraggio di prendere una decisione. Imparare a lasciare andare quando arriva il momento. Alcuni problemi sono diventati consapevolezze da affrontare”.