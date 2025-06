Nicoletta Romanoff commossa in tv ricordando il fratello morto a soli 21 anni: ''Era bellissimo, alto 1 metro 90, lo fermavano per strada''

Con le lacrime agli occhi parla del suo immenso lutto: Enzo Manfredi si è tolto la vita il 26 maggio 1997

“Era il mio scudo”, dice la 46enne a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona

Ne parla lungamente nel suo libro, “Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio”. Lo fa anche in tv, fortemente commossa. Nicoletta Romanoff ricorda il fratello morto a soli 21 anni. Con le lacrime agli occhi parla del suo immenso lutto: Enzo Manfredi si è tolto la vita il 26 maggio 1997. “Era bellissimo, alto 1 metro 90, lo fermavano per strada”, sottolinea a Caterina Balivo a La Volta Buona.

Nicoletta Romanoff commossa in tv ricordando il fratello morto a soli 21 anni

La conduttrice ripercorre con tanto tatto ed emozione i fatti. Quella tragica mattina la famiglia Romanoff va a un funerale, il fratello rimane a casa. Nel momento dell’eucarestia Nicoletta sente un urlo in chiesa e capisce subito che si tratta di sua madre. Il portiere del loro stabile l’ha appena avvisata: Manfredi si è suicidato.

L’attrice 46enne è caduta in un tunnel devastante. "Non so dove ho trovato la forza di superare questo dolore", dice vicina al pianto. "Oggi posso dire che la forza me l'ha data Dio, lo dico con certezza. All'epoca non era ancora molto chiaro, ma una forza simile entra in una famiglia solo tramite Dio", aggiunge. E conclude: "Non c'è nulla di più devastante di una perdita così improvvisa”.

La Balivo chiede alla Romanoff che ricordi abbia del fratello maggiore. Nicoletta le dice: “Così sei cattiva!”. Le è ancora difficile parlare di lui. Poi si fa forza e svela: "Era bellissimo, alto 1 metro e 90, lo fermavano tutti. Era impossibile fare 100 metri in sua compagnia, era ammirato da tutti. Avevi dei capelli molto lunghi, pelle olivastra, tutti sparivano accanto a lui".

"Lui era il mio scudo e lo è rimasto in qualche modo - confida ancora l’artista - Ha semplicemente cambiato luogo dal quale esserlo”. Nicoletta lo porta con sé sempre. Sposata con Federico Alverà dal 2019, nel 2018 ha avuto da lui Anna. E’ anche madre di Francesco (nato il 30 luglio 1999) e Gabriele (21 novembre 2000), avuti dal primo matrimonio con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, sposato nel 1999 e da cui si è separata nel 2004, e di Maria (nata il 19 gennaio 2010), avuta dalla relazione con l’attore Giorgio Pasotti, durata dal 2004 al 2014.