''Mi dicevano che facevo schifo, che ero una cessa'': l'ex Miss Italia Alice Sabatini ricorda in tv il periodo difficile dopo aver preso molto peso

A La Volta Buona la 28enne racconta la difficoltà emotiva provata per gli insulti ricevuti

Dopo essere stata eletta nel 2015 è ingrassata di 15 kg nel corso di soli 3 mesi

Alice Sabatini si mette a nudo in tv da Caterina Balivo. A La Volta Buona l'ex Miss Italia ricorda con le lacrime agli occhi il periodo difficile dopo aver preso molto peso. “Mi dicevano che facevo schifo, che ero una cessa”, confessa la 28enne, oggi modella molto richiesta e cestista, sposata con Gabriele Benetti.

Dopo essere stata eletta nel 2015 è ingrassata di 15 kg nel corso di soli 3 mesi. La difficoltà emotiva provata a causa degli insulti l’ha fatta molto soffrire. "Il cambio di vita mi ha stressato moltissimo. Non sono mai stata la Miss di riferimento: capello corto, tatuata, sportiva. Non rientravo nel canone di bellezza del concorso", spiega Alice.

"La gente fin da subito mi diceva che ero un uomo e non che non ero femminile. Poi hanno iniziato con il mio fisico quando sono ingrassata. Ero sempre sotto i riflettori, non potevo esimermi dal partecipare alle trasmissioni e questo peggiorava la situazione", prosegue la Sabatini. Svela quanto era attaccata: “Mi dicevano cose del tipo: ‘Ma che schifo, guarda che cessa. Ma quanto ha pagato’”.

Alice rivela un episodio di cui è stata vittima, mentre si trovava in gelateria col l’attuale consorte: "C'erano alcune ragazze in fila davanti a me e dissero: 'ma guarda quanto è grassa, mangia anche il gelato'. Gabriele mi coprì le orecchie per non farmi sentire quelle cattiverie e mi disse di andare via”.

Per tornare a essere quella di prima, la Sabatini si è affidata a dietologa che le ha detto di "non bere troppa acqua". A causa di questa terapia ha avuto un blocco intestinale ed è stata ricoverata in ospedale: "Ero nel panico perché non funzionava nulla. Parte tutto dalla testa. Mi aveva detto di non bere perché avevo la ritenzione idrica e che l’acqua mi avrebbe fatto venire più cellulite. Poi ho scoperto che questa dottoressa era stata già denunciata, ho conosciuto altre persone che sono dimagrite, ma che hanno sviluppato l’ansia verso il cibo”. Ha ritrovato stabilità e la forma grazie alla sua famiglia e a Gabriele, che le è sempre stato accanto.