''Si è chiuso a chiave in camera'': Diletta Leotta racconta la reazione del marito tedesco alla prima volta in Sicilia

La conduttrice 33enne è sposata con Loris Karius dallo scorso anno

I due hanno insieme la figlia Aria, che compirà 2 anni ad agosto

Ospite del podcast di Valentina Ferragni, ha fatto un divertente racconto

Diletta Leotta ha raccontato ridendo un aneddoto legato alla prima volta in cui ha portato il marito Loris Karius in Sicilia. Lei, cresciuta a Catania e da sempre immersa in un contesto familiare molto allargato, non aveva previsto lo shock culturale per il compagno tedesco.

“E’ stato divertente portare Loris per la prima volta a casa mia a Catania”, ha raccontato nel podcast di Valentina Ferragni ‘Storie oltre le Stories’. Lui, abituato a tutt’altro clima familiare, si è trovato spaesato di fronte alla convivialità sicula.

Diletta Leotta, 33 anni, ha raccontato della prima volta del marito Loris Karius in Sicilia a 'Storie oltre le Stories'

Il calciatore, 31 anni, diventato papà nel 2023 della piccola Aria, non ha retto l’impatto di quel pranzo tipicamente siciliano. “Lui a un pranzo a un certo punto - peraltro non parla italiano - sentiva tutto questo rumore. Non era abituato a questo disastro, mi fa: ‘Ti prego basta, ho bisogno di una pausa’”.

A quel punto, Loris si è alzato da tavola e ha cercato riparo in camera da letto. “Se n’è andato sopra in camera, si è chiuso a chiave e si è buttato sul letto distrutto dalla vita”, ha ricordato Diletta con tono divertito.

Nonostante la coppia viva oggi a Milano, la situazione non è poi così diversa nella loro casa in un grattacielo in zona Porta Nuova. Anche lì la confusione non manca mai: “Comunque è un casino casa mia. Io sono stata abituata ad invitare a casa piuttosto che andare io dagli altri”.

Diletta e Loris Karius, 31, sono sposati dallo scorso anno e hanno una bimba di quasi 2 anni

L’atmosfera è sempre molto affollata. “E’ difficile che a casa mia ci sia un pranzo in cui sono sola. C’è mia mamma, mio fratello che sale che abita sotto…”, ha spiegato.

Una quotidianità che per Karius è ancora motivo di spaesamento: “Loris mi dice: ‘Siamo sempre così tanti, perché non siamo mai io e te da soli?’. ‘Eh amore, la mia vita è così’”.

Diletta, che oggi ha 33 anni, ammette che ogni tanto serve imporsi un momento per due: “Mi devo proprio concentrare e dire: questa sera siamo solo io e Loris”. La coppia è sposata dal 2024.