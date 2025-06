La modella 41enne ironizza: “Scriverò un libro, ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro’”

“Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore”, confessa

Dopo la sua prima intervista, Bianca Balti torna a Belve. “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore”, sottolinea. La modella 41enne gioisce per il tumore in regressione. Ironicamente parla degli attributi intimi del suo nuovo fidanzato Alessandro Cutrera. Le sue parole fanno sorridere Francesca Fagnani.

Bianca Balti torna a 'Belve' e parla degli attributi intimi del suo nuovo fidanzato Alessandro Cutrera: le sue parole

“Quando lei venne qui - le ricorda la conduttrice e giornalista - lei ha detto: ‘Trovo che le donne siano bellissime e mi eccitano anche sessualmente, poi, però, nell’atto non ce la faccio. Io prego Il mio Dio che mi allievi da questa forte attrazione verso il pene perché è molto forte. Dio l’ha ascoltata?”. Bianca sorride. “Dio ha fatto di più - ribatte - Ovvero mi ha dato il pene migliore al mondo, quello del mio fidanzato. Adesso scriverò un libro che sarò intitolato ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro'. In generale essere felici aiuta il sistema immunitario…”.

Quando le si domanda cosa le piaccia del successo, la Balti risponde: “Di poter passare dei messaggi di forza, soprattutto nell’ultimo anno che è stato molto duro”. Ammette che appena è arrivata la diagnosi di tumore, alcuni brand si siano defilati: "Si sono un po’ tolti, ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che era malata non venivano a chiedermi altre occupazioni, per cui ho voluto far vedere che c’ero. Volevo suscitare una risposta del mio mondo che non c’è stata. C’è stata però dopo Sanremo”.

La modella 41enne ironizza: “Scriverò un libro, ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro’”. Col manager e pilota è felicissima

Fagnani le domanda anche dove abbia trovato la sua forza d’animo senza fine. Bianca non ha dubbi e ribadisce: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”.