Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato? Sorpresa da Diva e Donna a ‘baciare’ un noto attore: ecco chi è

I due a Roma tra coccole e intimità: lui ha 42 anni, tre meno di lei

Ambra Angiolini avrebbe un nuovo fidanzato. Per Diva e Donna ci sarebbero pochi dubbi. I fotografi avrebbero sorpreso la 45enne a Roma a ‘baciare’ un noto attore, così scrive il settimanale. Pubblica le foto di quella che sarebbe la neo coppia in copertina. Lui è un collega dell’ex stella di Non è la Rai: Andrea Bosca. Ha 42 anni, tre meno di lei.

Stando a quel che racconta il giornale, la scintilla tra i due si sarebbe accesa mentre insieme erano sul set di “Protezione Civile”. La fiction è stata girata tra la primavera e l’estate 2022 alle Eolie, in Sicilia. Per l’esattezza a Stromboli. La Angiolini e Bosca ne sono i protagonisti.

Ambra e Andrea da quel momento sarebbero diventati inseparabili, anche se il loro amore li costringerebbe a essere 'pendolari’, dato che l’attrice vive a Milano e l’attore a Roma.

I due a Roma tra coccole e intimità: lui è Andrea Bosca, ha 42 anni, tre meno di lei

Il paparazzo li ha pizzicati alla stazione, poco prima della partenza della Angiolini per il capoluogo lombardo. Ambra indossa jeans e felpa e ha con sé molti bagagli. Siede con Andrea a un tavolino di un bar. Lui le accarezza il volto, sembrerebbero assai affiatati. Bosca, poi, parrebbe lasciarsi andare, regalandole anche un bacio.

Ambra Angiolini dopo la relazione con Max Allegri, che si è conclusa nel 2021, è sempre rimasta ufficialmente single. Lo scorso settembre i paparazzi l'avevano immortalata con Francesco Scianna in atteggiamenti altrettanto complici durante una calda notte romana, ma poi tutto era finito lì. Al momento non esce allo scoperto con Bosca: non conferma la liaison. Andrea, che ha vissuto una storia d’amore con l’attrice napoletana ed ex veejay di MTV Valeria Bilello, rimane rigorosamente con la bocca cucita. Lui non è mai stato sposato e non ha figli, al contrario dell’artista, madre di Jolanda, 19 anni, e Leonardo, 16, avuti dall’ex compagno Francesco Renga.