Ambra Angiolini conquista con Pico Cibelli, Rocìo Munoz Morales illumina e Martina Colombari incanta: parata di stelle al party F, guarda

Le tre protagoniste della serata protagoniste della festa a Milano con eleganza e sorrisi

Tra look mozzafiato, musica e delizie gourmet, il settimanale celebra i suoi primi 14 anni in grande stile

Una serata all'insegna dell'eleganza, del glamour e delle grandi protagoniste femminili dello spettacolo. Per celebrare il 14° compleanno del settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Luca Dini, tantissimi volti noti si danno appuntamento a un evento esclusivo ricco di musica, brindisi e momenti speciali a Milano. Ambra Angiolini conquista con Pico Cibelli, Rocìo Munoz Morales illumina e Martina Colombari incanta: è una parata di stelle al party F.

Ambra Angiolini conquista con Pico Cibelli, Rocio Munoz Morales illumina e Martina Colombari incanta: parata di stelle al party F

Tra le ospiti più ammirate della serata, c’è senza dubbio Ambra Angiolini, più bella e raggiante che mai. L'attrice cattura gli sguardi con un sofisticato look total black composto da una sensuale camicia trasparente nera abbinata a una lunga gonna aderente fantasia. Al fianco della 49enne il compagno Pico Cibelli, con cui appare serena e affiatata.

La spagnola 38enne sceglie per l'evento un abito color oro

Non meno spettacolare Rocio Munoz Morales. L'attrice spagnola 38enne sceglie per l'occasione un magnifico abito color oro dal tessuto morbido e fluido, capace di esaltare la sua silhouette. Il vestito lascia scoperte le spalle e parte della schiena, regalando un effetto raffinato e luminoso.

A completare il trio di stelle della serata c’è anche Martina Colombari, che punta su un outfit fresco e romantico. L'ex Miss Italia 50enne indossa un mini dress a fantasia floreale con gonna morbida arricchita da volant, perfetto per un evento estivo.

L'ex Miss Italia indossa un mini dress a motivi floreali: le tre sul palco col direttore al taglio della torta

Le tre celebri ospiti sono tra le protagoniste assolute della festa. Salgono sul palco insieme al direttore Dini, condividendo sorrisi e ricordi con gli invitati. Ambra, Rocio e Martina raccontano il loro legame con il magazine, che negli anni ha dedicato loro diverse copertine e servizi esclusivi, diventando un punto di riferimento nel racconto delle loro carriere e delle loro vite.

Splendide, le celebri donne dello showbiz di raccontano

L'atmosfera era quella delle grandi occasioni. Musica dal vivo, ottimo cibo, brindisi e tante personalità del mondo dello spettacolo rendono la celebrazione ancora più speciale.