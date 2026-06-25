Ambra Angiolini conquista con Pico Cibelli, Rocìo Munoz Morales illumina e Martina Colombari incanta: parata di stelle al party F, guarda

- Le tre protagoniste della serata protagoniste della festa a Milano con eleganza e sorrisi
- Tra look mozzafiato, musica e delizie gourmet, il settimanale celebra i suoi primi 14 anni in grande stile
Una serata all'insegna dell'eleganza, del glamour e delle grandi protagoniste femminili dello spettacolo. Per celebrare il 14° compleanno del settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Luca Dini, tantissimi volti noti si danno appuntamento a un evento esclusivo ricco di musica, brindisi e momenti speciali a Milano. Ambra Angiolini conquista con Pico Cibelli, Rocìo Munoz Morales illumina e Martina Colombari incanta: è una parata di stelle al party F.
Tra le ospiti più ammirate della serata, c’è senza dubbio Ambra Angiolini, più bella e raggiante che mai. L'attrice cattura gli sguardi con un sofisticato look total black composto da una sensuale camicia trasparente nera abbinata a una lunga gonna aderente fantasia. Al fianco della 49enne il compagno Pico Cibelli, con cui appare serena e affiatata.
Non meno spettacolare Rocio Munoz Morales. L'attrice spagnola 38enne sceglie per l'occasione un magnifico abito color oro dal tessuto morbido e fluido, capace di esaltare la sua silhouette. Il vestito lascia scoperte le spalle e parte della schiena, regalando un effetto raffinato e luminoso.
A completare il trio di stelle della serata c’è anche Martina Colombari, che punta su un outfit fresco e romantico. L'ex Miss Italia 50enne indossa un mini dress a fantasia floreale con gonna morbida arricchita da volant, perfetto per un evento estivo.
Le tre celebri ospiti sono tra le protagoniste assolute della festa. Salgono sul palco insieme al direttore Dini, condividendo sorrisi e ricordi con gli invitati. Ambra, Rocio e Martina raccontano il loro legame con il magazine, che negli anni ha dedicato loro diverse copertine e servizi esclusivi, diventando un punto di riferimento nel racconto delle loro carriere e delle loro vite.
L'atmosfera era quella delle grandi occasioni. Musica dal vivo, ottimo cibo, brindisi e tante personalità del mondo dello spettacolo rendono la celebrazione ancora più speciale.