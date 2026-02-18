"Non mi risulta alcun amante": l'amica di Sonia Bruganelli, collaboratrice della Sdl Tv, smentisce le affermazioni di Lucio Presta

“Se lui e Marco Salvati non lavorano più per Bonolis un motivo c’è”, sottolinea Clotilde Zomparelli

L’ex manager del conduttore nel suo libro parla di presunte relazioni extraconiugali della produttrice

L’ex autore di Paolo, intervistato, ha confermato le parole del famoso agente 66enne: “E’ tutto vero”

Clotilde Zomparelli, amica da anni di Sonia Bruganelli e collaboratrice della Sdl Tv, non ha dubbi. “Non mi risulta alcun amante”, sottolinea a Fanpage. Smentisce categoricamente le affermazioni di Lucio Presta. L’ex manager del conduttore nel suo libro, “L’Uragano - Soli, fulmini e saette”, parla di presunte relazioni extraconiugali della produttrice. “Se lui e Marco Salvati non lavorano più per Bonolis un motivo c’è”, chiarisce ancora la donna. L’ex autore di Paolo, intervistato, ha confermato le parole del famoso agente 66enne: “E’ tutto vero”.

"Non mi risulta alcun amante, diversamente da quello che ho letto. La cosa assurda è che si dice che ‘lo sapevano tutti'. Ma se lui lo sapeva (Presta, ndr), perché non è andato a parlare con Bonolis? E’ un controsenso. Se sei amico fraterno di una persona e dici che questa storia degli amanti la sapevano tutti, perché non sei andato a parlargli, visto che eravate così amici?”, spiega Clotilde.

La Zomparelli crede che le parole di Lucio, avallate da Marco, potrebbero essere arrivate proprio a causa dei rapporti professionali interrotti bruscamente col conduttore 64enne: “Questo bisognerebbe chiederlo a chi rilascia certe dichiarazioni. Non è che questo sia uno spunto per pensare che tutto quello che è stato detto non sia vero? Salvati e Presta non lavorano più con Paolo: ci sarà un motivo, no? Magari lo scopo che li spinge a dire certe cose è un altro, non la volontà di raccontare la verità”.

Clotilde conclude: “E’ una roba inventata di sana pianta. Ognuno cerca di difendersi come può mentre sta affogando. E poi ci sono dei ragazzi di mezzo, questa cosa mi lascia davvero senza parole. Lo ripeto: tutte le cose scritte su Sonia non mi risultano e, ti dirò di più, mi hanno fatto molto ridere”.