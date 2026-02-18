"Non mi risulta alcun amante": l'amica di Sonia Bruganelli, collaboratrice della Sdl Tv, smentisce le affermazioni di Lucio Presta

Carla Giuni
18 Febbraio 2026
  • “Se lui e Marco Salvati non lavorano più per Bonolis un motivo c’è”, sottolinea Clotilde Zomparelli
  • L’ex manager del conduttore nel suo libro parla di presunte relazioni extraconiugali della produttrice
  • L’ex autore di Paolo, intervistato, ha confermato le parole del famoso agente 66enne: “E’ tutto vero”

Clotilde Zomparelli, amica da anni di Sonia Bruganelli e collaboratrice della Sdl Tv, non ha dubbi. Non mi risulta alcun amante, sottolinea a Fanpage. Smentisce categoricamente le affermazioni di Lucio Presta. L’ex manager del conduttore nel suo libro, “L’Uragano - Soli, fulmini e saette”, parla di presunte relazioni extraconiugali della produttrice. “Se lui e Marco Salvati non lavorano più per Bonolis un motivo c’è”, chiarisce ancora la donna. L’ex autore di Paolo, intervistato, ha confermato le parole del famoso agente 66enne:E’ tutto vero”.

"Non mi risulta alcun amante, diversamente da quello che ho letto. La cosa assurda è che si dice che ‘lo sapevano tutti'. Ma se lui lo sapeva (Presta, ndr), perché non è andato a parlare con Bonolis? E’ un controsenso. Se sei amico fraterno di una persona e dici che questa storia degli amanti la sapevano tutti, perché non sei andato a parlargli, visto che eravate così amici?”, spiega Clotilde.

La Zomparelli crede che le parole di Lucio, avallate da Marco, potrebbero essere arrivate proprio a causa dei rapporti professionali interrotti bruscamente col conduttore 64enne: “Questo bisognerebbe chiederlo a chi rilascia certe dichiarazioni. Non è che questo sia uno spunto per pensare che tutto quello che è stato detto non sia vero? Salvati e Presta non lavorano più con Paolo: ci sarà un motivo, no? Magari lo scopo che li spinge a dire certe cose è un altro, non la volontà di raccontare la verità”.

Clotilde conclude: “E’ una roba inventata di sana pianta. Ognuno cerca di difendersi come può mentre sta affogando. E poi ci sono dei ragazzi di mezzo, questa cosa mi lascia davvero senza parole. Lo ripeto: tutte le cose scritte su Sonia non mi risultano e, ti dirò di più, mi hanno fatto molto ridere”.

