L’ex opinionista di Uomini e Donne conferma: “Sono a dieta spesso perché ho sempre 3/4 kg in più”

Poi punta il dito contro chi le pone il quesito scomodo nelle Storie mostrando poca sensibilità

Karina Cascella sprona i follower a porle alcune domande. Nelle sue Storie replica, poi, dura a chi, invece di chiederle qualcosa, le dice che sta sempre a dieta con scarsi risultati. “Non sarai mai magra”, le sottolinea l’utente.

''Non sarai mai magra'': Karina Casella replica dura a chi le dice che sta sempre a dieta con scarsi risultati

“Inutile che fai diete, non sarai mai magra”, le fa sapere l’impertinente che mostra scarsa sensibilità arricchendo, tra l’altro, le sue parole con faccine che ridono sarcastiche. L’ex opinionista di Uomini e Donne non si lascia certo intimidire dall’affermazione, mirata a ferirla e controbatte.

L’ex opinionista di Uomini e Donne conferma: “Sono a dieta spesso perché ho sempre 3/4 kg in più”

“Rispondo anche questa nobile affermazione... Sono a dieta spesso si, perché ho sempre quei 3/4 kg in più… A volte li perdo, altre volte tornano. Io magari non sarò mai magra può essere assolutamente, non v'è certezza dei kg mai… Tu invece una certezza ce l’hai... Non sarai mai una bella persona e soprattutto non sarai mai una persona migliore. E ti ho graziato”, scrive la 46enne.

Poi punta il dito contro chi le pone il quesito scomodo nelle Storie mostrando poca sensibilità

Madre di Ginevra, nata il 23 aprile 2010 dalla relazione con l’ex compagno Salvatore Angelucci, Karina non si frena neanche davanti a chi le domanda perché non abbia avuto altri figli. “Come mai non hai avuto altri figli? Non saprei definire la provenienza di questa domanda… Potrebbe essere una triste provenienza... Oppure una provenienza del tutto ignorante… Avrei potuto scegliere di non rispondere, ma del resto perché non mostrare anche il lato subdolo dei social? Perché in fondo il buon senso non permetterebbe mai ad una donna di porre questa domanda. Quindi diciamo che è sia triste che ignorante. E diciamo anche che non decido io, ma il Signore”, sottolinea.