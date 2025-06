L’amico dell’attore rivela: ‘’Alvaro Vitali è morto sui gradini di casa dopo aver lasciato l’ospedale’’

Claudio Di Napoli, regista e amico dell'attore, racconta le ultime ore dell'artista

Dopo settimane di ricovero Vitali era stanco e voleva tornare a casa



Nel giorno dei funerali di Alvaro Vitali, morto a 75 anni, Claudio Di Napoli, regista e amico dell'attore, ha raccontato le ultime ore dell'artista rivelando: "È morto sui gradini di casa, stava soffrendo come un cane".

L'attore è scomparso a 75 anni

Gli amici e la famiglia alle 15 saluteranno 'Pierino' nella Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde Vecchio a Roma. Le ultime settimane dell'attore sono state molto dolorose. "Alvaro non è morto a causa della broncopolmonite - ha confessato a 'Fanpage' Claudio Di Napoli - Stava male, sì, ma non al punto da far pensare a un’evoluzione così rapida. Voleva tornare a casa, non ne poteva più dell’ospedale. Appena ho saputo che aveva lasciato l’ospedale, l’ho chiamato e mi sono arrabbiato. Ma lui non ce la faceva più. Era ricoverato da due settimane, voleva solo tornare a casa. È stato Manolo, un nostro amico che da qualche tempo gli faceva da assistente, ad andarlo a prendere. Lo ha portato a pranzo a Fiumicino, poi dal barbiere e infine a casa. Purtroppo, non è nemmeno riuscito ad arrivarci: dopo aver salito i primi tre gradini, si è sentito male e si è accasciato. L’ambulanza è arrivata subito, ma non c’è stato nulla da fare. È morto tra le braccia di Manolo".

Un mese fa dopo ben 27 anni di vita insieme l'attore era stato lasciato dalla moglie Stefania Corona, Vitali aveva cercato di riconquistarla in tutti i modi, ma la donna aveva ribadito in tv di non voler tornare con lui anche poche ore prima della morte: '' Sono al suo fianco, ma l'amore non c'è più". Una situazione sentimentale che lo aveva provato come racconta l'amico: "Era molto triste - ha proseguito il regista - Soffriva come un cane abbandonato sull’autostrada. Lo andavo a trovare tutte le sere in ospedale. Restavo con lui per un paio d’ore e lo vedevo piangere, stare male. Sarebbe tornato nella casa che condivideva con la moglie, Stefania Corona. Già da un paio di mesi viveva lì, insieme a lei e al suo nuovo compagno. Una situazione complicata. Stavamo cercando di aiutarlo a riorganizzare la sua vita. Nessuno si aspettava un epilogo del genere".