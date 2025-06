Michelle Hunziker paparazzata mentre bacia un Tronchetti Provera: è il suo nuovo amore?

La conduttrice 48enne sulla copertina del settimanale ‘Oggi’ con Nino Tronchetti Provera

Solo pochi giorni fa in Germania aveva dichiarato di essere ‘single’

Michelle Hunziker è stata sorpresa per strada in atteggiamenti affettuosi con un uomo. Le immagini sono finite sulla copertina del nuovo numero del settimanale ‘Oggi’, che mostra la conduttrice mentre bacia Nino Tronchetti Provera.

Secondo quanto riportato dalla rivista, “lui è cugino di secondo grado di Giovanni, ha 55 anni” e “nella vita si occupa di Finanza e investimenti sostenibili”. I due appaiono complici e rilassati, scambiandosi gesti teneri all’aperto.

“Oggi” sottolinea anche che “è la prima volta che la loro storia, di cui si vociferava senza alcuna prova, trova conferma”. La relazione era rimasta a lungo nell’ombra, senza tracce concrete, fino a queste foto.

Nino è quindi parente di Giovanni Tronchetti Provera, noto alle cronache anche per il recente legame con Chiara Ferragni, terminato qualche mese fa. Il contesto familiare e l’ambiente frequentato da Michelle sembrano così intrecciarsi con nomi noti dell’imprenditoria.

Durante un recente viaggio di lavoro in Germania, Michelle ha parlato apertamente della sua vita privata in un’intervista concessa a ‘Punkt 8’. Ha raccontato di quanto l’attenzione dei paparazzi abbia influito sulle sue relazioni: “Gli uomini ne avevano paura, e lo capisco”.

La Hunziker ha spiegato anche le sue strategie per tenere lontani i fotografi: “Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi”. Ha descritto i luoghi in cui preferisce incontrare i suoi partner lontano da occhi indiscreti: “garage e bei Airbnb”.

“Michelle, sei diventata davvero brava”, le dicono ora i paparazzi, secondo quanto raccontato da lei stessa. Tuttavia, nonostante le immagini recenti e le voci, ha dichiarato: “Non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single”.

Alle spalle della conduttrice ci sono due storie importanti: il matrimonio con Eros Ramazzotti, durato dal 1998 al 2009, e quello con Tomaso Trussardi, dal 2014 al 2022.