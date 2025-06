''Generoso e buono, ma rimasto solo dopo essere caduto in disgrazia'': noto regista parla della situazione di Vittorio Cecchi Gori

Il regista Marco Risi sta preparando un film sullo storico produttore cinematografico

Pensa che in pochi, tra cui lui, gli siano rimasti accanto dopo che è ‘caduto in disgrazia’

Marco Risi sta lavorando a un film che ripercorrerà la vita di Vittorio Cecchi Gori, l’ex produttore cinematografico oggi 83enne. Un progetto che nasce anche da una riflessione sull’isolamento che, secondo il regista, ha colpito Cecchi Gori negli ultimi anni.

“Un uomo generoso e buono che ha vissuto eventi fuori dal comune, nel bene e nel male, ma oggi è rimasto solo”, ha raccontato Risi in un’intervista a Il Messaggero. Accanto a lui, sostiene, sono rimasti in pochi.

“Quand'era all'apice del successo lo assediavano tutti ma una volta che è finito in disgrazia, vicino a lui siamo rimasti in pochi”, ha aggiunto il regista. Una parabola che sembra essere diventata anche il cuore del film.

Vittorio Cecchi Gori, oggi 83enne, sarebbe 'rimasto solo dopo essere caduto in disgrazia'

Sul fronte del casting, Risi ha già in mente alcuni possibili interpreti per il ruolo principale. “Scandagliando lo star system nazionale, qualche idea me la sono già fatta. Penso a Elio Germano o Claudio Santamaria”, ha rivelato.

Tra le ipotesi anche un nome sorprendente: “Ma anche Giorgio Panariello funzionerebbe: è toscano come Vittorio e, al di là del riconosciuto talento comico, esprime anche una vena drammatica”.

Il film includerà anche personaggi chiave del passato personale e professionale di Cecchi Gori, come l’ex moglie Rita Rusic. Risi la definisce essenziale per raccontare quel periodo.

“Certo, sarà un personaggio-chiave. Con il suo talento creativo e imprenditoriale ha contribuito in misura determinante al successo della casa di produzione di famiglia negli anni Ottanta e Novanta in cui facevano incassi stellari le commedie di Verdone, Vanzina, Celentano, Nuti, Pieraccioni”.

Non ci sarà invece traccia della storia con Valeria Marini, che per anni ha riempito le pagine della cronaca rosa. Risi ha chiarito: “No, la sceneggiatura non la prevede. Ci sono però il primo amore Maria Grazia Buccella e una studentessa del Centro Sperimentale che Vittorio incontra in tarda età”.